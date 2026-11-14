Un vehículo de la Municipalidad de Moreno, abandonado en la vía pública

Un automóvil Chevrolet Corsa Classic 1.5, identificado como perteneciente a la Dirección General de Inspecciones de Industria y Comercio de la Municipalidad de Moreno, permanece abandonado sobre la calle Cerviño, casi esquina Zevallos, pleno centro de Moreno, a metros del Colegio Mariano Moreno.

Por las huellas y los indicios que presenta el vehículo, llevaría bastante tiempo en el lugar. Además, no tiene patente y solamente uno de sus cristales tendría grabado el dominio.

La situación plantea un interrogante: ¿quién es el responsable de resguardar y controlar el patrimonio municipal? ¿Cómo puede un vehículo oficial permanecer durante tanto tiempo abandonado en la vía pública?