Más de 35 mil personas participaron de la Fiesta del Plantín Floral

Durante la edición 2026, se vendieron 180 mil plantas y el evento contó con la presencia de 114 floricultores y viveristas y más de 400 feriantes y gastronómicos

El Municipio de Moreno celebró la 24° Fiesta Provincial del Plantín Floral en la Plaza Dr. Buján de Paso del Rey, en el marco de la llegada de la primavera.

La propuesta permitió fortalecer la promoción y comercialización de la producción florícola del distrito.

La edición 2026 reunió a 114 floricultores y viveristas locales que comercializaron más de 180 mil plantas, además de ofrecer flores, macetas e insumos para huertas y jardines.

También se desarrollaron talleres, charlas y espacios informativos vinculados con la producción y el cuidado de especies vegetales.

En este sentido, el Gobierno local continúa con políticas destinadas a acompañar al sector florícola y sostener la producción local.

Por decisión de la intendenta Mariel Fernández, se redujeron las cargas tributarias para las y los productores florícolas morenenses, con el objetivo de favorecer la continuidad de una actividad que forma parte de la identidad productiva del distrito.

La propuesta contó además con más de 400 trabajadoras y trabajadores de la Economía Popular, entre feriantes y gastronómicos.

El público pudo acceder a actividades para las infancias, sorteos y una experiencia inmersiva de Turismo 360° sobre el entorno natural del Distrito Ecológico Roggero (DER).

El cierre incluyó actividades culturales con ballets vinculados con la cultura paraguaya y la identidad productiva de Moreno, además de las presentaciones de las bandas locales Palo y a La Bolsa y Orquesta Caluqueña.

La Fiesta Provincial del Plantín Floral constituye un espacio de promoción y comercialización directa para la producción local. Moreno fue declarado Capital Provincial del Plantín Floral en 2011, debido a la relevancia que tiene la actividad florícola en el distrito y su aporte a la identidad productiva morenense.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno