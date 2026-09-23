Se realizó la Quinta Caminata Brocheriana bajo el lema “Caminemos con María”

Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias participaron de la Quinta Caminata Brocheriana, una jornada de peregrinación, encuentro y reflexión que se desarrolló bajo el lema “Caminemos con María y el Cura Brochero en comunión, con un solo corazón en una misma misión”.

La actividad comenzó en la Parroquia San Pablo, en Agustín Ferrari, donde los peregrinos fueron recibidos con un desayuno compartido antes de iniciar el recorrido.A lo largo de la caminata hubo momentos de oración, cantos y encuentro.

Una de las paradas fue la Capilla María Auxiliadora, donde se realizó un espacio formativo dedicado a la importancia de escuchar, abrir el corazón, prestar atención al otro y descubrir juntos aquello que Dios invita a vivir.

El recorrido continuó hasta la Capilla Nuestra Señora de Guadalupe, sede parroquial de la comunidad Santo Cura Brochero. Allí se celebró la Santa Misa, presidida por los padres Gerardo Basualdo y Juan Mario.

La jornada finalizó con un almuerzo comunitario y juegos, en un espacio compartido por quienes participaron de la peregrinación.

De esta manera, la Quinta Caminata Brocheriana reunió a la comunidad en torno a la fe, la oración y el acompañamiento, con María y el Cura Brochero como referentes de un camino compartido.

Vida Diocesana