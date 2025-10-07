Más de dos millones y medio de fieles en la 51° Peregrinación a Luján

La Peregrinación Juvenil a Luján se realiza de manera ininterrumpida desde 1975. En esta 51° edición, la arquidiócesis de Buenos Aires y la diócesis Mercedes-Luján convocaron con el lema «Madre, danos amor para caminar con esperanza».El Gobierno de la provincia de Buenos Aires desplegó un amplio operativo de cuidado y asistencia durante el fin de semana para acompañar a los dos millones y medio de fieles que peregrinaron desde Liniers hasta la basílica de Luján, según datos del Ministerio de Seguridad provincial, a cargo del operativo.A lo largo de los 60 kilómetros de recorrido, más de 50 postas distribuidas entre los siete municipios bonaerenses garantizaron la hidratación, alimentación, atención sanitaria y acceso a sanitarios. Además, participaron más de 1.400 efectivos policiales y se organizaron los espacios viales para asegurar la circulación y el orden durante toda la jornada.El monitoreo se realizó desde el Centro de Operaciones Estratégicas (COE) instalado en la Universidad Nacional de Luján, donde estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el intendente de Luján, Leonardo Boto; el director de Comunicación Institucional del Arzobispado de Buenos Aires, Facundo Fernández Buils; los directores de Cultos, Juan Torreiro y de Relaciones con la Comunidad, Jorge Piccoli; y la subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular, Jaquelina Flores. «En la 51° Peregrinación a Luján nadie caminó solo: el Estado provincial estuvo presente para cuidar y asistir a cada peregrino y peregrina. Se dispusieron hospitales móviles, helicópteros, ambulancias, patrulleros y agentes de distintas reparticiones», destacó Álvarez Rodríguez.

