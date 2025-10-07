Migraciones incorpora tecnología biométrica de última generación en el Aeropuerto de Ezeiza

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, recorrió junto al director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane, el renovado servicio de control migratorio de la terminal de arribos internacionales del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde se incorporó tecnología de última generación para agilizar y fortalecer los controles.

Este nuevo equipamiento permite la lectura de todo tipo de pasaportes, la toma de datos biométricos con mayor precisión y la validación inmediata de la identidad de cada viajero, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la seguridad del proceso. La modernización se realizó en conjunto con Aeropuertos Argentina 2000 e incluyó la instalación de 30 terminales de autogestión migratoria y cinco pasarelas de verificación de identidad, que reemplazan las antiguas diez pasarelas biométricas.Catalán destacó que “esta renovación forma parte del proceso de modernización del Estado que impulsa el presidente Milei, con foco en la eficiencia y en la mejora de los servicios al ciudadano”.

“Incorporar tecnología biométrica de última generación nos permite agilizar los controles, fortalecer la seguridad y ofrecer una experiencia más confortable a quienes ingresan al país, que son clave para el desarrollo económico y la generación de empleo en todo el territorio”, afirmó el ministro del Interior.

Por su parte, Seoane remarcó que “con esta renovación del servicio de control migratorio de la terminal de arribos internacionales del Aeropuerto Internacional de Ezeiza damos un paso más en el proceso de transformación tecnológica que estamos impulsando en Migraciones”.“Nuestro objetivo es claro: ofrecer a cada persona que ingresa al país un control migratorio más ágil y más seguro, acorde a los estándares internacionales”, manifestó el director nacional de Migraciones.También participaron de la recorrida el director general de Aduanas, José Velis; los funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones Ignacio Rial, director general de Técnica y Jurídica; Juan José Capella, director general de Movimiento Migratorio; y Luis Bonini, director general de Sistemas y Tecnología de la Información. Por su parte, en representación de Aeropuertos Argentina 2000 estuvieron presentes Sebastián Villar Guarino, gerente general de Ezeiza y Aeropuertos Argentina Cargas, y Jorge Rosales, director de Asuntos Corporativos.

El nuevo sistema responde a la creciente demanda del aeropuerto: entre enero y junio de 2025 ingresaron al país 2.119.753 pasajeros en vuelos internacionales, y se proyecta que para diciembre el total anual alcance los 4.191.844 arribos, superando la cifra registrada en 2024.Con este avance, la Dirección Nacional de Migraciones, organismo dependiente del Ministerio del Interior, consolida su política de renovación tecnológica y modernización en aeropuertos y pasos fronterizos de todo el país, garantizando un trámite migratorio más ágil, seguro y alineado con los estándares internacionales.

