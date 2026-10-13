Médicos y odontólogos de PAMI realizarán un paro nacional de cuatro días

Médicos de cabecera y odontólogos del PAMI llevarán adelante un paro nacional desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre, en reclamo por una actualización de los valores que reciben por la atención de los afiliados.

La medida fue convocada por la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA), que denuncia un retraso en los ingresos y el aumento de los costos de los materiales utilizados en los consultorios.

Según la entidad, el poder adquisitivo de los profesionales se redujo a la mitad desde abril.Actualmente, los médicos de cabecera perciben $2.700 mensuales por afiliado y reclaman elevar ese monto a $4.500.

En el caso de los odontólogos, reciben $374 por paciente y solicitan un valor de entre $1.500 y $3.000.Desde el PAMI señalaron que las instancias de diálogo con las entidades profesionales continúan abiertas y que existe el compromiso de revisar los valores de acuerdo con las posibilidades presupuestarias.

Además, indicaron que el Instituto atraviesa un proceso de reorganización del sistema de pagos que comenzó en abril.

Durante las cuatro jornadas de protesta se suspenderán los turnos programados, las consultas de rutina, las derivaciones a especialistas y las transcripciones de recetas habituales.

En tanto, se mantendrán las guardias mínimas y la atención de recetas consideradas de urgencia médica.

Ante la medida, se recomienda a los afiliados que tengan consultas o prácticas programadas entre el 13 y el 16 de octubre comunicarse previamente con sus profesionales habituales para consultar posibles reprogramaciones.