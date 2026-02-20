Merlo celebró la Feria del Encuentro en su edición especial de Carnaval

Durante el fin de semana de carnaval, miles de vecinos disfrutaron de una nueva edición de la Feria del Encuentro Cultural y REMAR, con actividades gratuitas y shows al aire libre.

En el Parque de la Unidad Nacional, se presentaron murgas, bandas locales y artistas invitados. Los shows de cierre estuvieron a cargo de Grupo Play y Daniel Agostini, ante miles de espectadores.

La Feria es una importante fuente de trabajo que fortalece el empleo local y favorece la economía interna. Cuenta con puestos de artesanías, gastronomía y emprendedores textiles, entre otros. El Intendente Gustavo Menéndez recorrió los stands junto a la Diputada Nacional Roxana Monzón, dialogó con los vecinos y manifestó: “Estamos demostrando una vez más la fuerza de nuestra identidad y el talento local. El carnaval no es solo celebración: es trabajo.

Miles de personas pudieron generar ingresos y, para muchas familias, lo producido en estos cuatro días representa el sustento de todo el mes”.“Este gran evento fue posible gracias al financiamiento y acompañamiento de la Unión Industrial, con el compromiso de su presidente Walter Nupueri , apostando al desarrollo local, la cultura y el trabajo”, señaló el jefe comunal.

La Feria del Encuentro Cultural forma parte de las políticas públicas impulsadas por el Gobierno del Pueblo de Merlo, encabezado por el Intendente Gustavo Menéndez, para promover la cultura, los espacios de socialización para las familias y el fortalecimiento del comercio local, poniendo en valor el trabajo de los emprendedores de Merlo.Para más información, comunicate con la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Dirección: Juncal 208 esq. Perú. Teléfonos (0220) 483-5168 / 482-2084.

