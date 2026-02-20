El brillo de las comparsas y el acompañamiento de las familias marcaron el Carnaval en Merlo

Vecinos y vecinas disfrutaron de los carnavales 2026 celebrados en la Casa de la Cultura de Merlo, en varias jornadas cargada de música en vivo, coreos de baile y color.

La propuesta reunió a familias, jóvenes y adultos mayores que se acercaron para compartir la tradicional fiesta popular de nuestro territorio nacional. Durante la celebración hubo presentaciones de murgas, reconocimientos, premios, comparsas y espectáculos artísticos de distintas temáticas.

“Es una alegría inmensa cumplir con éxito cuatro días de carnavales en la Casa de la Cultura donde el compromiso, el amor y la unión fue lo que más se destacó”, expresó el subsecretario de Cultura, Federico Picasso.

Asimismo, ratificó que “tenemos que darle un gran valor al esfuerzo de Gustavo Menéndez en todo esto porque gracias a sus políticas públicas e inclusivas estamos acá”.

Para más información, podes comunicarte con la Subsecretaría de Cultura. Dirección: Colón y Riobamba 1° Piso – Tel. (0220) 483-2403 / 485-4213 / 486-3241. Email: subsecretariaculturademerlo@gmail.com

