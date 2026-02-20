Salud impulsa el primer Programa Nacional para el abordaje del Alzheimer y trastornos relacionados

Mediante la nueva iniciativa, la cartera sanitaria nacional buscará fortalecer la prevención, la detección temprana, y la capacidad instalada en los equipos de salud para reducir el impacto de la Enfermedad del Alzheimer (EA) en la población y garantizar una atención de calidad a los pacientes y sus familias.

A través de la Resolución 279/2026, el Ministerio de Salud de la Nación oficializó la creación del Plan Nacional de Alzheimer y Trastornos Relacionados, el primer programa desarrollado para dar respuesta a esta problemática específica.

Con foco en la investigación, la prevención y la formación continua de los equipos de salud, el objetivo principal del plan es mejorar en la calidad de vida de las personas con demencia y de sus familias, mediante la transformación de prácticas asistenciales y el desarrollo de herramientas de estandarización de procesos.

La Enfermedad del Alzheimer (EA) es una patología neurodegenerativa de gran prevalencia que afecta especialmente a las personas adultas mayores.

A nivel mundial, representa entre el 60 y el 70% de los casos de demencia y su incidencia se duplica cada quinquenio a partir de los 65 años. Teniendo en cuenta la transición demográfica que atraviesa toda la Región de las Américas y el Caribe (se proyecta que para 2040 el 21% de la población será mayor de 60 años), se vuelve necesario fortalecer las estrategias sanitarias orientadas a dar respuesta a los desafíos que plantea el envejecimiento poblacional y el consecuente aumento de las enfermedades neurodegenerativas.

En este contexto, el nuevo Plan propone una estrategia de alcance nacional que dar respuesta a los problemas identificados en el abordaje de la EA y trastornos asociados que incluyen diagnósticos tardíos, acceso limitado a tratamientos especializados y atención a largo plazo, fragmentación de la atención y escasez de profesionales capacitados y un estigma social persistente.

Para ello, el plan se organizará en seis ejes estratégicos y buscará promover la articulación con las jurisdicciones, el sector público y el privado, estandarizar criterios de formación, prevención y tratamiento.

El primero está orientado a la promoción y prevención, mediante campañas de comunicación masivas y adaptadas a diferentes públicos para reducir el estigma asociado a las demencias y promover la comprensión pública; y la creación de cursos, conversatorios y capacitaciones dirigidos a la población general y medios de comunicación sobre los signos tempranos y la importancia del diagnóstico precoz.

El segundo y tercer eje hacen foco en la atención integral mediante la formación y capacitación de los equipos de salud y el acompañamiento a los cuidadores. En este sentido, proponen la elaboración de guías de prevención, diagnóstico y actuación para los distintos niveles del sistema sanitario y el desarrollo de programas de formación continua en detección temprana y derivación oportuna. Asimismo, plantean trabajar en la capacitación y acompañamiento a los cuidadores formales y familiares o amigos que ofician de cuidadores sin capacitación o ayuda formal, para mejorar la calidad del cuidado y reducir el uso inapropiado de medicación.

Finalmente, los ùltimos tres ejes se orientan a la promoción de la investigación epidemiológica, clínica y social sobre demencias mediante convenios de cooperación con diferentes entidades, la evaluación y monitoreo periódico del plan con indicadores de proceso y resultado y la implementación de un diagnóstico de situación epidemiológica de la EA y los Trastornos Relacionados en el país, con el propósito de contar con evidencia actualizada para la toma de decisiones.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Salud de la Nación consolida un modelo de gestión basado en evidencia y en la anticipación a los desafíos que plantea el envejecimiento poblacional. Mediante una planificación estratégica y articulada con las jurisdicciones y los distintos actores del sector, se busca fortalecer la capacidad instalada, optimizar los recursos disponibles y avanzar en un abordaje integral y sostenido de la Enfermedad de Alzheimer y los trastornos relacionados

