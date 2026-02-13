“Messi”, el ocelote que vuelve a los Esteros del Iberá

La Fundación Rewilding Argentina presentó un proyecto innovador para recuperar al ocelote (Leopardus pardalis) en los Esteros del Iberá, Corrientes, con la primera translocación silvestre de un ejemplar.

Se trata de “Messi”, trasladado desde una reserva privada en Jujuy, propiedad de la empresa Ledesma, hasta Corrientes, como parte de un esfuerzo conjunto entre provincias para conservar especies amenazadas.

“La colaboración entre jurisdicciones resulta clave para la recuperación de especies. En el caso del ocelote, la coordinación entre Jujuy y Corrientes permitió un traslado sin precedentes para reintroducir la especie en Iberá”, destacó la Fundación.

Un traslado históricoEste ejemplar es el primero en Argentina —y en América— en ser translocado de un ambiente silvestre a otro con fines de conservación y reintroducción.

La operación se realizó a fines de 2025 y consistió en una translocación “wild to wild”, que implica capturar animales en su hábitat natural y trasladarlos a otro sitio donde se busca reforzar o reintroducir la especie.

Tras un breve período de adaptación, Messi será liberado en el Parque Iberá, donde se espera que recupere su rol ecológico y contribuya a la restauración del ecosistema local.Sobre el ocelote

El ocelote es el felino manchado más grande de América y el tercer felino más grande del continente, después del yaguareté y el puma. Considerado vulnerable a la extinción, su distribución original se extendía por gran parte de América, desde el sur de Texas hasta el norte de Argentina.

Actualmente, en nuestro país se encuentra principalmente en las Yungas, la Selva Paranaense y el Chaco.