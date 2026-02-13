Peña Folklórica en la Casa de las Culturas de General Rodríguez

La Casa de las Culturas se llenó de música y alegría con la realización de la Peña Folklórica organizada por el ballet «Alma de Tradición».

La jornada se destacó por un ambiente cálido y familiar, donde vecinos y visitantes pudieron disfrutar de una hermosa noche al ritmo de la música folklórica.

El evento ofreció un espacio para celebrar nuestras raíces y mantener vivas las tradiciones que forman parte de nuestra identidad cultural. Los asistentes compartieron momentos de encuentro, canto y baile, fortaleciendo el vínculo con nuestras costumbres y la comunidad local.

La Peña Folklórica en la Casa de las Culturas reafirma la importancia de promover actividades que rescaten y difundan el folklore, invitando a todos a seguir participando de este tipo de encuentros que enriquecen la vida cultural del municipio.