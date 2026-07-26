Messi reapareció en público para alentar a Leones FC en la Primera C

Lionel Messi tuvo este sábado su primera aparición pública desde la final del Mundial 2026 y sorprendió al asistir a un partido de Leones FC de Primera C, el club de su familia.

El capitán de la Selección argentina presenció el encuentro entre Leones FC y Central Córdoba de Rosario en el estadio de Unión de Arroyo Seco, acompañado por su hijo Mateo.

La imagen del futbolista en la tribuna marcó su reaparición luego de la derrota ante España en la final del Mundial.

Tras el partido disputado en Estados Unidos, Messi había regresado a Rosario junto a su familia y se había mantenido alejado de la actividad pública hasta este sábado.

Leones FC, institución presidida por Matías Messi, hermano del futbolista, disputa esta temporada la Primera C y atraviesa una destacada campaña en la Zona B del campeonato.

Durante el encuentro también se dio una particularidad: Central Córdoba tuvo entre sus titulares a Joaquín Messi, un mediocampista de 24 años que comparte apellido con el capitán argentino, aunque no tiene vínculo familiar con él.