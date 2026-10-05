Moreno acompañó la 52° Peregrinación Juvenil a Luján

El Municipio desplegó un operativo de tránsito, asistencia, prevención, salud y cuidado del ambiente a lo largo del recorrido

El Municipio de Moreno acompañó a las y los miles de fieles que participaron de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, una de las manifestaciones de fe más convocantes de la Argentina, que reunió a 2.700.000 personas a lo largo de todo el trayecto bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos” que marcó un récord provincial.

De la jornada participó la intendenta, Mariel Fernández, quien acompañó el operativo desplegado para asistir a las y los peregrinos durante su paso por Moreno.

Con una mirada integral, se dispuso de la presencia de las áreas municipales de Tránsito, Seguridad, Defensa Civil, Salud, Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local -IMDEL- y las Delegaciones de La Reja, Francisco Álvarez, Moreno Centro y Paso del Rey abocadas a brindar atención y cuidado.

La jornada contó con postas sanitarias y puntos de hidratación y descanso, donde se brindaron alimentos y bebidas a las y los peregrinos durante el trayecto. También estuvieron presentes la Cruz Roja Argentina y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

En materia de tránsito y seguridad se llevaron adelante tareas de prevención en la vía pública para facilitar el desplazamiento vehicular en los sectores atravesados por la caminata y favorecer la convivencia entre las personas que participaron de la peregrinación; tanto a quienes desarrollaron actividades comerciales como a los que transitaron por el distrito.

El área de Ambiente y Desarrollo Sostenible desarrolló acciones destinadas al cuidado del espacio público.

Se instalaron postas para facilitar la correcta separación de residuos y se realizaron recorridas por los espacios de descanso para retirar los elementos desechados y mantener la limpieza de los sectores utilizados.

Además, se realizaron controles vinculados con la higiene de los alimentos ofrecidos durante la jornada y la venta de productos y bebidas en la vía pública.

De esta manera, el Gobierno local acompañó el desarrollo de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján con un esquema integral de asistencia, prevención, salud, tránsito, seguridad y cuidado del ambiente, destinado a garantizar una jornada segura y ordenada para las millones de personas que cruzaron el distrito.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno