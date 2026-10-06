Donación de placentas: cómo un tejido puede ayudar en distintos tratamientos

La Maternidad Estela de Carlotto realizó una charla sobre donación de placentas junto a AMNIOS BMA, con el objetivo de brindar información sobre el valor que puede tener este tejido luego del nacimiento y sus posibles aplicaciones en el ámbito de la salud.

A partir de una placenta donada es posible obtener membrana amniótica, un tejido con propiedades antiinflamatorias, antibacterianas y regenerativas.

Este material puede utilizarse como parte del tratamiento de diferentes lesiones y patologías, entre ellas heridas complejas, quemaduras, úlceras por presión y pie diabético.

La membrana amniótica también puede ser utilizada para abordar distintas afecciones oftalmológicas, ampliando sus posibilidades de aplicación en tratamientos médicos.

La donación se realiza luego de una evaluación previa y requiere el consentimiento de la persona donante.

Además, se siguen criterios específicos destinados a garantizar la seguridad y la calidad del tejido obtenido.

Según se informó durante la actividad, el trabajo desarrollado por AMNIOS BMA permitió que más de 2.500 pacientes accedieran a tratamientos con membrana amniótica, a partir de tejidos provenientes de más de 2.200 placentas donadas.

De la charla participaron el Farm. Mariano Berra, Director General de AMNIOS BMA, y el Dr. Alberto Ferreiros, Asesor en Obstetricia, quienes compartieron información sobre el proceso de donación y las posibilidades que ofrece la utilización de este tejido.

La donación de una placenta permite aprovechar un tejido que, de otro modo, podría ser descartado, y transformarlo en un recurso destinado a contribuir al tratamiento de otras personas.

Maternidad Estela de Carlotto