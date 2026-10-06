Se realizará la Fiesta del Guiso Carrero El Morenito

Una propuesta gastronómica que reunirá tradición, cultura, shows en vivo y talleres, además de una feria artesanal

El Municipio realizará una nueva edición de la Fiesta del Guiso Carrero El Morenito, una celebración que cuenta con reconocimientos nacionales e internacionales otorgados por instituciones gastronómicas y culturales, se desarrollará el lunes 12 de octubre, de 12 a 20 horas, en la Plaza Favaloro, ubicada en Juan B. Bustos y Benito Juárez, a la vera del Lago San Francisco y a metros del Dique Roggero.

La propuesta contará con 4 mil porciones de guiso carrero que serán distribuidas de manera gratuita entre las y los vecinos.

La preparación estará a cargo del chef morenense Leonardo Gutiérrez, quien elaborará el plato en un disco de arado gigante de aproximadamente tres metros de diámetro, elemento que recupera las prácticas culinarias de trabajadores rurales y carreros.

La jornada, que se llevará a cabo en un entorno natural para disfrutar de un día al aire libre, también incluirá artistas en vivo, talleres y una feria artesanal, con actividades destinadas a promover el encuentro entre la comunidad y poner en valor expresiones vinculadas con la identidad local.

El guiso carrero El Morenito articula gastronomía, cultura y participación comunitaria y forma parte de las políticas públicas de la intendenta Mariel Fernández para acompañar y destacar su valor como patrimonio vivo y expresión popular del distrito.

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Gacetilla de la Municipalidad de Moreno