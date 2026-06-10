Moreno formaliza las actividades de la Economía Popular

_Con el objetivo de facilitar el acceso a derechos, beneficios y nuevas oportunidades de crecimiento_

El Municipio de Moreno fortalece la inclusión económica y laboral de trabajadoras y trabajadores de la economía popular a través del Permiso de Funcionamiento, una herramienta creada para formalizar emprendimientos productivos, comerciales y de servicios que desarrollan su actividad en el distrito.

Entre los principales beneficios se encuentran el registro oficial de la actividad, el acceso a programas de financiamiento impulsados por el Banco Provincia y el Banco de Desarrollo Local, y la posibilidad de incorporarse al registro de proveedores del Municipio.

Además, ofrece capacitaciones y herramientas de formación que favorecen el crecimiento y la consolidación de cada proyecto.

El trámite permite regularizar la situación de los emprendimientos comprendidos en el marco de la Ordenanza Municipal N.º 6420/20 para acompañar a quienes generan sus ingresos mediante actividades económicas de pequeña escala.

Para acceder al Permiso de Funcionamiento, la persona titular debe ser mayor de 18 años, contar con domicilio en Moreno y encontrarse inscripta en el régimen tributario nacional y provincial mediante Monotributo o Monotributo Social e Ingresos Brutos o Ley ALAS.

Para más información y consultas, comunicarse vía por WhatsApp al 11 3619-6163, por teléfono al 0237 460-3533, por e-mail a formalizacionimdel@gmail.com, o de manera presencial en Maipú esquina Independencia, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas.

Con esta iniciativa, el Gobierno local fortalece las oportunidades de desarrollo para la economía popular, amplía el acceso a derechos y consolida una política pública que impulsa la producción, el trabajo y la inclusión económica en el partido.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno