Festejaron el Día del Periodista en el Concejo Deliberante de General Rodríguez

El domingo 7 de junio, como todos los años, se celebró el Día del Periodista, en conmemoración a la fundación de la Gazeta de Buenos Ayres, en 1810 por Mariano Moreno, marcando el nacimiento de la prensa y los ideales independentistas.

Un día más tarde, en el Salón Augusto Thibaud del Honorable Concejo Deliberante, se festejó con todos los profesionales que desempeñan su labor en nuestra localidad.

El mismo consistió en una merienda, organizada por la Secretaría de Prensa de la Municipalidad de General Rodríguez, encabezada por Sebastián Piccardo, y que tuvo la visita de la presidenta del HCD, Silvia Figueiras, quien dirigió unas palabras a todos los periodistas que se acercaron.

Justamente, el secretario de Prensa e Infraestructura en Comunicación y Redes, Sebastián Piccardo, manifestó su agradecimiento con los presentes y exclamó que “en estos tiempos difíciles para hacer periodismo, debemos seguir fortaleciendo el vinculo entre quienes informan y el municipio, manteniendo la pluralidad, convicción y libertad de cada uno para desempeñarse”.

Más de 40 profesionales, entre los diversos medios que se desempeñan en la ciudad, se acercaron, compartieron sus vivencias y recibieron su distinción dentro de un ambiente repleto de compromiso, libertad de expresión, credibilidad y sobre todas las cosas, el sentido de vocación para informar a la población, siendo el nexo y soporte para que los hechos lleguen a cada hogar.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez