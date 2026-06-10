ARBA y el Ministerio de Trabajo detectaron irregularidades en 9 de cada 10 locales gastronómicos fiscalizados

Un operativo conjunto basado en inteligencia fiscal reveló altos niveles de incumplimiento tributario y laboral en establecimientos gastronómicos de relevancia comercial.

Las autoridades advirtieron sobre la necesidad de profundizar los controles en sectores con elevada informalidad y capacidad contributiva.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) y el Ministerio de Trabajo bonaerense realizaron un operativo conjunto de fiscalización sobre establecimientos gastronómicos que permitió detectar irregularidades en el 89% de los locales inspeccionados. Los controles se llevaron adelante sobre 28 comercios del sector y derivaron en actuaciones por incumplimientos tributarios y laborales.

Las acciones fueron el resultado de un trabajo previo de inteligencia fiscal, mediante el cual se identificaron indicios de evasión e inconsistencias en contribuyentes vinculados a la actividad gastronómica. A partir del cruce y procesamiento de información, se definió una estrategia de fiscalización presencial focalizada en establecimientos de relevancia comercial.

En el plano tributario, ARBA detectó que la infracción más frecuente fue la ausencia o invalidez de los medios de facturación exigidos por la normativa vigente.

También se verificaron incumplimientos relacionados con la falta de sistemas de facturación de contingencia, actividades económicas no declaradas o desactualizadas y casos en los que no pudo acreditarse documentalmente el origen de la mercadería comercializada.

En paralelo, el Ministerio de Trabajo realizó 56 actuaciones que alcanzaron a 302 trabajadoras y trabajadores.

La totalidad de los establecimientos relevados por la cartera laboral recibió al menos una intimación vinculada a incumplimientos en materia de registración o condiciones laborales.

Entre las principales irregularidades detectadas se encontraron la falta de alta temprana del personal, ausencia de comprobantes de pago de remuneraciones y omisiones vinculadas a ART, horas nocturnas y feriados. Asimismo, en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo, se constataron deficiencias eléctricas, extintores irregulares y riesgos de incendio derivados de la falta de mantenimiento en campanas extractoras.

Los locales inspeccionados incluyeron cadenas de alcance nacional e internacional como Starbucks, Kentucky, Café Martínez, La Cabrera al Paso y Havanna y otros reconocidos establecimientos que funcionan en el complejo gastronómico Baxar Mercado, de ciudad de La Plata. Además, se realizaron operativos en Lucciano’s, Foodie, La Trattoria, Charola, Masse Boulangerie, Perla & Co, entre otros.

El subdirector ejecutivo de Acciones Territoriales y Servicios de ARBA, Gaspar Spiritoso, sostuvo que: «Estos operativos forman parte de una estrategia de fiscalización inteligente que prioriza aquellos sectores donde nuestros sistemas detectan mayores niveles de informalidad y capacidad contributiva». Y agregó que: «Mientras seguimos simplificando trámites y reduciendo cargas administrativas para pymes, pequeños comercios y sectores productivos, intensificamos los controles sobre actividades económicas donde existen indicios de evasión o incumplimiento. Nuestro objetivo es garantizar que quienes tienen mayor capacidad económica tributen lo que corresponde».

Spiritoso destacó además que «la fiscalización es una herramienta fundamental para fortalecer la equidad tributaria.

Cuando determinados sectores operan al margen de las normas generan una competencia desleal para quienes cumplen y afectan los recursos que el Estado necesita para sostener servicios públicos e inversiones».

Tras los controles, ARBA continuará con las actuaciones administrativas correspondientes y profundizará las tareas de fiscalización sobre actividades económicas donde los sistemas de inteligencia fiscal detecten mayores riesgos de incumplimiento.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo avanzará con una segunda etapa orientada a verificar la regularización de las situaciones observadas.

Desde ambos organismos señalaron que los resultados obtenidos refuerzan la necesidad de sostener este tipo de operativos coordinados, combinando tecnología, análisis de datos y presencia territorial para promover la formalización de la economía y mejorar los niveles de cumplimiento tributario y laboral.

Prensa ARBA