Mundial 2026: México y Sudáfrica abren la competencia en el Estadio Azteca

El Mundial 2026 comenzará oficialmente este jueves con el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica, correspondiente a la primera fecha del Grupo A.

El partido se disputará desde las 16 (hora argentina) en el histórico Estadio Azteca de Ciudad de México, escenario que volverá a ser protagonista de una Copa del Mundo.

La selección mexicana tendrá el honor de abrir el torneo ante su público y buscará comenzar con el pie derecho una competencia en la que intentará superar las actuaciones de las últimas ediciones mundialistas.

El conjunto local apuesta a aprovechar la localía para volver a ser protagonista en la máxima cita del fútbol internacional.

El duelo tendrá además un condimento especial: será una reedición del partido inaugural de Sudáfrica 2010, recordado por el histórico gol de Siphiwe Tshabalala y el empate posterior conseguido por Rafael Márquez para el seleccionado mexicano.

Por su parte, Sudáfrica llega con el objetivo de dar la sorpresa y sumar sus primeros puntos en una zona que también integran Corea del Sur y República Checa.

El conjunto africano buscará hacerse fuerte ante uno de los anfitriones del certamen y comenzar el torneo con un resultado positivo.

La jornada inaugural se completará a las 23 con el segundo partido del Grupo A, cuando Corea del Sur y República Checa se enfrenten en Guadalajara para cerrar el primer día de competencia.

Con 48 selecciones participantes y tres países organizadores, el Mundial 2026 marcará el inicio de una nueva edición de la máxima competencia del fútbol internacional, que tendrá su partido inaugural en uno de los estadios más emblemáticos del planeta y con millones de aficionados atentos al comienzo de la acción.