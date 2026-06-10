Se lanzó el Primer Censo Industrial Municipal

_La iniciativa tiene como objetivo conocer la situación actual y las perspectivas del sector productivo del distrito_

El Municipio de Moreno, junto a la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), lanzó el Primer Censo Industrial Municipal, una herramienta estratégica que permite obtener información actualizada del sector industrial.

Esta iniciativa está dirigida a industrias, fábricas, centros logísticos, establecimientos de almacenamiento, empresas y establecimientos productivos, con el objetivo de planificar políticas públicas que fortalezcan la producción, el trabajo y la industria local.

Las empresas tienen tiempo de inscribirse del 15 de junio al 15 de julio a través del formulario disponible en https://censoindustrial.moreno.gob.ar/.

La plataforma también ofrece la posibilidad de solicitar acompañamiento para la realización del relevamiento.

El Censo Industrial Municipal permitirá construir información estadística actualizada y aportar herramientas para proyectar una industria sustentable, capaz de incorporar las oportunidades de la transición energética, adaptarse a los desafíos tecnológicos y continuar como fuente de empleo para la comunidad.

Asimismo, los datos relevados serán estrictamente confidenciales y tendrán uso exclusivamente estadístico, de acuerdo con lo establecido por la Ley Nº 17.622 y el Decreto N.º 3.110/70.De la presentación participaron la subsecretaria de Industria y Comercio, Vanesa Villar; el administrador del Instituto de Desarrollo Económico Local (IMDEL), Santiago Burrone; representantes de empresas e industrias y otras autoridades municipales.Para más información, consultar las redes oficiales de @morenoesindustria

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno