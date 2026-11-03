Moreno fortalece la seguridad alimentaria

En el marco del Programa Sembrar Comunidad se promueve el acceso a verduras frescas para organizaciones comunitarias a partir de la producción agroecológica local

El Municipio de Moreno impulsa el programa Sembrar Comunidad, que fortalece el acceso a alimentos frescos para las familias que asisten a comedores, merenderos, clubes de barrio y otras organizaciones comunitarias a través de la producción agroecológica y la asistencia del Estado local para una alimentación adecuada.

El programa incluye la organización de la producción, el manejo agroecológico, la cosecha y la preparación de los alimentos para su distribución coordinada con otras áreas municipales para las entregas y establecer las prioridades según las necesidades de cada territorio.

Los alimentos se producen en el Parque Agrario Agroecológico Parque del Oeste, ubicado en Cuartel V, donde se cultivan verduras como acelga, lechuga, verdeo y remolacha, entre otras variedades de estación.

La producción permite cosechar y distribuir aproximadamente 720 kilos de verduras frescas por mes.

Ante las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias para acceder a alimentos el programa aprovecha tierras municipales destinadas a la producción y orienta las cosechas hacia las más de 600 organizaciones comunitarias que brindan asistencia alimentaria en el distrito.

De esta manera, el gobierno local fortalece las políticas de soberanía y seguridad alimentaria, acompaña a las organizaciones comunitarias y facilita el acceso a alimentos frescos.Para más información, visitar imdel.moreno.gob.ar

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno