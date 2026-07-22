Moreno garantiza el Servicio Alimentario Escolar durante el receso escolar

A través de 77 establecimientos educativos que permanecerán abiertos para acompañar a niñas, niños y adolescentes hasta el 31 de julio inclusive

Durante el receso escolar de invierno, el Municipio de Moreno garantiza, a través del Servicio Alimentario Escolar (SAE), la continuidad de la asistencia alimentaria en 77 establecimientos educativos distribuidos en todo el distrito.

Hasta el 31 de julio, jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias y centros educativos abrirán sus puertas con el objetivo de acompañar a las infancias y asegurar el acceso a una alimentación adecuada.

Los establecimientos estarán organizados por zonas para facilitar el acceso de las familias en los distintos barrios que incluyen las localidades de Moreno Norte, Moreno Centro, Moreno Sur, Paso del Rey, Cuartel V, Trujui Norte y Sur, La Reja y Francisco Álvarez.

A continuación, se detallan las localidades por zonas, instituciones y sus ubicaciones:

Zona 1 – Trujui Norte

J.I. N° 912 – Perú 8222 – San JoséJ.I. N° 918 – Paraguay 8924 – Cuatro VientosJ.I. N° 965 – Barker y Ascasubi – VillanuevaE.P. N° 8 – Barker e/ Ascasubi y Carriego – VillanuevaE.P. N° 31 – República Argentina y Watt – Santa BrígidaE.P. N° 39 – Pitágoras 1255 – Cuatro VientosE.P. N° 45 – Gálvez 10932 – Los ParaísosE.P. N° 47 – República Argentina 757 – Santa BrígidaE.P. N° 49 – Davaine 1842 – San CarlosE.P. N° 55 – Magdalena e/ Gálvez y Gutiérrez – Santa PaulaE.P. N° 68 – Magdalena e/ Pericles y Storni – VillanuevaE.E.S. N° 32 – Barker y Ascasubi – VillanuevaE.E.S. N° 33 – Tablada 7700 – San CarlosZona 2 – Trujui SurJ.I. N° 960 – Cortez 1780 e/ Defensa y Segundo Sombra – Villa TrinidadJI 963 – A. Grandoli 2654 y Diagonal Volta – 3 de DiciembreE.P. N° 30 – V. López y Planes e/ Junín y Luján s/n – Lomas de MarilóE.P. N° 37 – Amundsen 6691 – LomasE.P. N° 54 – Hernán Cortez e/ Lincoln y Colón s/n – LomasE.P. N° 61 – Pinzón esq. De la Quintana s/n – Lomas de Mariló E.P. N° 70 – Manzana N.º 6, Las Catonas s/n – Las CatonasE.P. N° 71 – L. Da Vinci e/ Stephenson y Roma s/n – PfizerE.P. N° 75 – El Ceibo e/ España y Montgolfier – Lomas de MarilóZona 3 – Cuartel VJ.I. N° 955 – Montes de Oca 6100 – El MilenioJ.I. N° 964 – Oyuela 3602 e/ Lillo y Sarmiento – Los HornosJ.I. N° 966 – Perito Moreno e/ Galarza y Baigorria – Mayor del Pino E.P. N° 14 – Baigorria esq. Eberth s/n – Mayor del PinoE.P. N° 51 – León Bouchet 10865 – José C. PazE.P. N° 57 – La Música esq. Murillo s/n – AndersonE.P. N° 67 – Víctor Hugo y Bonpland s/n – Parque del OesteE.P. N° 69 – Mistral y Mosconi – Don SanchoE.P. N° 72 – La Música, B. Belgrano 2552 – La EsperanzaE.P. N° 73 – La Pampa e/ Bilbao y Vuelta de Obligado s/n – Don MáximoE.P. N° 84 – Miguel Lillo e/ Humahuaca y San Ignacio – Los HornosE.E.S. N° 86 – Richieri e/ San Fernando y Ruta 24 s/n – El VergelZona 4 – La Reja – Francisco ÁlvarezJ.I. N° 943 – El Quijote 4032 e/ Mercedes y Bermejo – Fademac E.P. N° 12 – Manuel de Falla y Rastreador Fournier s/n – Los EucaliptusE.P. N° 15 – Escalada 3010 y Rembrandt s/n – AguaribayE.P. N° 23 – Sófocles esq. Atuel s/n – CortejarenaE.P. N° 26 – Irala e/ Hipócrates y Diario La Nación s/n – Villa EscobarE.P. N° 48 – La Providencia y El Rodeo s/n – La ProvidenciaE.P. N° 64 – Pericles e/ Blandengues y EEUU 2265 – San Carlos Ruta 25E.P. N° 66 – Mercedes y Quijote s/n – FademacE.P. N° 76 – Larreta y El Rebenque – Jardines IE.P. N° 78 – Coronel Martiniano Chilavert y Marco Sastre – GaonaE.P. N° 83 – Quesada 1949 – Altos de La RejaZona 5 Moreno Centro – SurJ.I. N° 958 – San Pablo y San Cayetano – Casasco FederalE.P. N° 20 – Newton y Sáenz Peña – CascallaresE.P. N° 35 – Miero esq. El Tiziano 970 – Santa RosaE.P. N° 40 – Ayacucho esq. Yrigoyen 380 – Puerta de HierroE.P. N° 43 – Ambrosetti e/ Campichuelo y G. Spano s/n – Lomas de CasascoE.P. N° 80 – San Juan 590 esq. El Tiziano – Las PiñasE.P. N° 82 – San Pablo y San Cayetano – Casasco FederalE.E.S. N° 26 – Ambrosetti e/ Campichuelo y G. Spano s/n – Lomas de CasascoE.E.S. N° 41 – Padre Fahy, San Cayetano y San Lorenzo – Casasco FederalCEC 801 – Güemes y Paraguay – Villa AnitaZona 6 – Moreno Norte J.I. N° 916 – Shakespeare 1812 e/ B. Roldán y Villarroel – SatéliteJ.I. N° 946 – Costa Rica e/ Ricardo Rojas y Sastre – Lomas de MorenoE.P. N° 6 – R. Obligado e/ Francia y Brasil s/n – Jardines IE.P. N° 22 – Watt y Casacuberta 5441 – 25 de MayoE.P. N° 33 – Uspallata y Schumann s/n – Mi BarrioE.P. N° 36 – Shakespeare e/ Las Heras y El Salvador – La VictoriaE.P. N° 41 – Lafinur esq. Madariaga s/n – Altos de la TorreE.P. N° 50 – Payró e/ Madariaga y Sánchez 6050 – Lomas de MorenoE.P. N° 56 – Shakespeare y Lafinur s/n – IndaburuE.P. N° 65 – Colombia esq. Bolivia s/n – San JoséE.P. N° 74 – México e/ Honduras y J. V. González – YaravíE.P. N° 79 – Echeverría y Darwin s/n – SatéliteE.P. N° 81 – Alfonsina Storni e/ La Plata y La Tablada s/n – La PerlaE.E.S. N° 7 – Solón 1951 y Lafinur – SatéliteE.E.S. N° 23 – Watt y Aconquija 5001 – 25 de MayoE.E.S. N° 77 – Av. Storni e/ La Perla y La Tablada – La PerlaZona 7 – Paso del ReyJ.I. N° 903 – Sáenz Peña 1519 – AlcortaE.P. N° 16 – Ramos Mejía 689 – AlcortaE.P. N° 19 – Galileo Galilei 3942 – Parque Paso del ReyE.P. N° 32 – Roma e/ V. López y Planes y R. de Escalada – BongiovanniE.P. N° 44 – Callao 2771 – SambrizziE.E.S. N° 15 – Misiones 2986 – Paso del ReyQuienes deseen realizar consultas o recibir más información sobre el funcionamiento del SAE pueden comunicarse al (0237) 466-9123, por correo electrónico a saemunicipiomoreno@gmail.com o vía WhatsApp al 11 2602-7926

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno