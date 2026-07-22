Los servicios públicos aumentaron 4,6% en julio y ya representan el 15% del salario en el AMBA

El costo de la Canasta de Servicios Públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró un incremento del 4,6% durante julio y ya demanda el 15% del salario promedio de los hogares de la región, de acuerdo con un informe elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-Conicet.

El aumento se explica por la combinación de las actualizaciones tarifarias aplicadas en distintos servicios y el mayor consumo de energía eléctrica y gas natural producto de las bajas temperaturas propias del invierno. En contraste, el servicio de agua fue el único que registró una reducción en el gasto mensual.

Según el relevamiento, los usuarios cubren actualmente el 54% del costo de producción de los servicios públicos, mientras que el Estado financia el 46% restante a través del esquema de subsidios.

Además, el informe señala que las transferencias estatales destinadas a estos subsidios acumulan un incremento real del 10% hasta mediados de julio.

Entre los distintos componentes de la canasta, el mayor incremento se registró en la energía eléctrica, cuyo gasto aumentó un 12,5% respecto de junio como consecuencia del mayor consumo estacional y de las actualizaciones en los cuadros tarifarios. En el caso del gas natural, la factura promedio subió un 5,2%, impulsada por el incremento de la demanda durante el período invernal y los ajustes aplicados a las tarifas.Por su parte, el gasto en transporte se incrementó un 3,7% debido a las subas en las tarifas de colectivos urbanos e interjurisdiccionales. En tanto, el servicio de agua mostró una baja del 4,6% respecto del mes anterior, producto de una reducción en el componente variable de la tarifa.

El informe también destaca que el transporte continúa siendo el rubro de mayor incidencia dentro de la canasta de servicios públicos, al representar alrededor del 40% del gasto total que afrontan las familias del AMBA.

Los especialistas señalaron que el aumento de julio responde principalmente al impacto de la estacionalidad sobre el consumo energético y remarcaron que la electricidad fue el componente que más presionó sobre el incremento de la canasta. En ese contexto, advirtieron que la evolución de las tarifas durante el mes establece un piso para la inflación de julio y vuelve a reflejar el peso creciente que tienen los servicios públicos sobre el presupuesto de los hogares.