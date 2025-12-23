Moreno Lee y Escribe: participaron más de 2 mil niñas y niños

_Los encuentros se realizaron en 80 centros activos y además, se formaron más de 200 alfabetizadores y alfabetizadoras_

La intendenta Mariel Fernández encabezó el cierre anual del Plan Municipal de Acompañamiento a la Alfabetización Inicial “Moreno Lee y Escribe”, una política pública que durante 2025 alcanzó a más de 2 mil niñas y niños en todo el distrito, con el funcionamiento sostenido de 80 centros de alfabetización y la formación de 200 alfabetizadores y alfabetizadoras distribuidos en 10 comisiones que abarcaron todas las localidades. Durante el cierre, la jefa comunal expresó: “Moreno Lee y Escribe es una política que nos ha llenado de satisfacciones. Con un enorme voluntariado ofrecemos la acción más amorosa. La pedagogía de la ternura abraza a todas las infancias que necesitan de nuestro apoyo para aprender a leer y escribir” y agregó “Ante la pedagogía de la crueldad, se puso de moda en Moreno la pedagogía de la ternura. El año terminó con cansancio, pero también con felicidad por todo lo realizado”.

A partir de la experiencia y el aprendizaje adquirido durante el 2024, en 2025 el programa Moreno Lee y Escribe se amplió y consolidó como una política pública central de alfabetización en el distrito. La propuesta, que inicialmente estuvo destinada a estudiantes de 4°, 5° y 6° grado de la escuela primaria, incorporó a niñas y niños de 1°, 2° y 3° grado lo que permitió alcanzar a todo el nivel primario.

Durante el año, el Plan sostuvo espacios de alfabetización en ámbitos comunitarios como capillas, centros barriales y Salones de Usos Múltiples (SUM) municipales. En cada uno de ellos, se garantizó el desayuno semanal para las infancias participantes y se proveyeron los insumos necesarios para su funcionamiento, mediante la adquisición de materiales de librería, cartelería y recursos pedagógicos orientados a la lectura y la escritura.

El programa profundizó la formación de alfabetizadores y alfabetizadoras mediante articulaciones con universidades y especialistas, lo que fortaleció las prácticas pedagógicas y didácticas. En ese marco, se impulsaron producciones infantiles de relatos, cuentos y poesías con vistas a su publicación, se desarrollaron nuevos materiales educativos —entre ellos juegos didácticos orientados al desarrollo de habilidades lectoras y de escritura— y se destacó el acompañamiento de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, junto con el compromiso de alfabetizadores y alfabetizadoras, coordinadores pedagógicos, formadores y equipos municipales, cuyo trabajo colectivo permitió la continuidad y el crecimiento del programa en todo el distrito.

La iniciativa incluyó salidas recreativas y educativas a museos, con eje en la alfabetización y el reconocimiento de la identidad cultural y la historia local y nacional, y contempló la cobertura de traslados y refrigerios para todas y todos los participantes. Asimismo, se incorporaron instrumentos de evaluación para el seguimiento del Plan y se implementó una experiencia piloto de alfabetización para jóvenes y adultos en la Casa Joven de Satélite.

En cuanto al acompañamiento a quienes sostienen el programa, el Municipio mantuvo el convenio con la Red SUBE para el pago de viáticos a alfabetizadores y alfabetizadoras y elevó, a partir de septiembre, la transferencia mensual a 30.000 pesos.De esta manera, el Gobierno local reafirmó su compromiso con una educación inclusiva y con la garantía del derecho a aprender para las infancias de Moreno.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno