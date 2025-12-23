La Provincia invierte $348 millones en 900 km de obras de AUBASA

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos, a través de la empresa Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) lleva adelante el plan de intervenciones 2024-2027 que contempla 25 obras y proyectos para mejorar la conectividad y la seguridad vial en las rutas, autovías y autopistas que forman parte de su concesión.A partir de una inversión estimada de $348.290 millones, con los que se ejecutarán mejoras en 956 km de las rutas, autopistas y autovías bajo su concesión, AUBASA diseña, planifica y ejecuta obras y proyectos para fortalecer la matriz logística de la Provincia, como la consolidación de corredores viales provinciales y la mejora y modernización de la red vial existente.Al respecto, Katopodis explicó: “Venimos ejecutando un plan de obras muy ambicioso. La Ruta 2, por primera vez desde su construcción, será repavimentada en toda su traza. Ya el cambio es muy visible para todas y todos los usuarios” y agregó: “También es notable la repavimentación de la Autopista Buenos Aires y La Plata. Además, vamos a construir un tercer carril donde ahora hay 2 y un cuarto donde ahora hay 3. En pocas semanas estamos licitando el nuevo distribuidor de City Bell y comenzaremos su construcción, un pedido muy anhelado por quienes transitan la zona”.“Cada peaje que se paga en las rutas concesionadas por AUBASA tiene una contraparte concreta: obras planificadas, visibles y en ejecución”, aseguró Katopodis.

En ese sentido, avanza la repavimentación de la Autovía 2 en los tramos ascendente y descendente entre Dolores y Maipú, que mejorará la circulación en ambas calzadas y la seguridad vial para quienes viajan en ese trayecto.En la Autopista Buenos Aires – La Plata se realiza en la ampliación de la calzada con la construcción de un cuarto carril y la mejora de la infraestructura existente entre el Acceso sudeste-Hudson, que permitirá mejorar la seguridad vial, la fluidez y los tiempos de viaje de quienes realizan a diario el trayecto en sentido ascendente. También, la repavimentación, bacheo y demarcación en la calzada descendente entre La Plata y Hudson, para mejorar las condiciones de circulación de quienes viajan desde la capital bonaerense hacia la Ciudad de Buenos Aires y hacia el Ramal Gutiérrez/Autovía 2, y sentido ascendente, desde Hudson hasta La Plata, que mejorará las condiciones de circulación no sólo de quienes viajan desde CABA, sino también de usuarias y usuarios provenientes de Hudson, Gutiérrez, Villa Elisa y City Bell que toman la Autopista para dirigirse hacia La Plata.Asimismo, se lleva adelante la intervención en la calzada ascendente de la Autopista, en el tramo que se extiende entre el inicio de la traza, en la Ciudad de Buenos Aires y Sarandí, en Avellaneda. La obra permitirá mejorar las condiciones de circulación en el principal acceso a la provincia de Buenos Aires desde la Autopista 25 de Mayo, donde se incorpora el tránsito proveniente de esta arteria, como así también del Paseo del Bajo y del bajo de la Ciudad de Buenos Aires.

“Es lo que nos pidió, a José Arteaga y a mí, el gobernador Axel Kicillof: una empresa saneada, ordenada y en condiciones de llevar adelante un plan de obras ambicioso que demuestre la capacidad del Estado para gerenciar una empresa de manera eficaz y transparente. Las sociedades que crecen, las que generan más riqueza y construyen ciudadanía plena, lo hacen con infraestructura y de manera equitativa”, afirmó Katopodis.

Entre las obras finalizadas, se destaca el nuevo distribuidor para conectar la Av. 520 con la Autopista que incluyó un nuevo puente, un tercer carril sobre la traza principal, los ramales de ingreso y egreso, la nueva traza de conexión urbana con la avenida y las obras hidráulicas complementarias con un nuevo reservorio que beneficia a las y los habitantes del barrio “El Mercadito”.También, se concluyó la repavimentación, bacheo y demarcación en el Ramal Gutiérrez, en toda su calzada, desde la Rotonda de Gutiérrez (Alpargatas) hasta el distribuidor de Hudson (8,1 km), donde se da la vinculación con la traza troncal de la Autopista.

En tanto, en la Ruta Provincial 63 se realizaron trabajos sobre 19 km de la traza ascendente y sobre 11,5 de la traza descendente de la RP 63, que une la Autovía 2 con la RP 11, en sentido a la Costa Atlántica.Actualmente, ya está en licitación la construcción del nuevo distribuidor y un ramal de 2,1 km de extensión (con 300 m de puentes) que conectará con el Camino Centenario, una obra que sumará un acceso clave para la zona norte del partido de La Plata y reducirá significativamente los tiempos de viaje para los usuarios de la región; y las obras en la calzada descendente entre el Acceso Sudeste-CABA.Además, se está licitando la etapa 2 de la repavimentación de la Autovía 2 entre Coronel Vidal y Maipú que optimizarán las condiciones de transitabilidad en ambas calzadas de este tramo, brindando mayor seguridad vial para las y los usuarios; y se estima licitar el tramo tres entre Coronel Vidal y Mar del Plata para completar, por primera vez, la puesta en valor de toda la Autovía 2, desde su inicio hasta su finalización en esta ciudad, beneficiando a los miles de vehículos que circulan diariamente por esta importante vía bonaerense.

En la Autopista Buenos Aires – La Plata se proyecta la construcción del tercer y cuarto carril para ampliar las calzadas que mejorarán los tiempos de viaje y la seguridad vial de quienes se dirigen desde CABA, Avellaneda, Quilmes y Berazategui hacia la capital de la Provincia y quienes hacen el camino inverso.

En cuanto a los corredores de la costa atlántica, en la Ruta Provincial 11 se licitarán las obras entre Conesa y Esquina de Crotto; y en entre Mar de Ajó-Pinamar se poyecta la duplicación de calzada, que permitirá convertir y completar la autovía de los 200 km de extensión de esta ruta hacia la Costa Atlántica; también la repavimentación bacheo y demarcación de la Ruta Provincial 63 entre Esquina de Crotto y Dolores.Asimismo, en la Ruta Provincial 74 se llevarán adelante intervenciones en el Peaje de Gral. Madariaga y entre Pinamar y Gral. Madariaga para beneficiar la circulación, señalización y seguridad vial de este trayecto que, en temporada alta, es utilizado por quienes van y regresan de vacaciones de Pinamar, Villa Gesell y balnearios aledaños.Asimismo, se avanzará en la licitación para la puesta en valor del Parque Lumínico de la Ruta Provincial 6 que consiste en la renovación integral de todo el sistema con el reemplazo de 2.810 luminarias, la reposición de columnas y la actualización de tableros a lo largo de toda la traza (178 km); y la puesta en valor del Distribuidor Diagonal 74 en La Plata.“El gobierno de la Provincia tomó la decisión de sumar a la Autovía 6 como parte de las rutas concesionadas por AUBASA, ya que es un corredor vial estratégico para el desarrollo industrial y logístico de la región.

Estamos poniendo a punto tareas de mantenimiento, señaléticas, y luminaria para las rotondas como primera etapa, y luego los puntos de asistencia vial con ambulancias y grúas mecánicas para concretar el anhelo del gobernador Kicillof y el ministro Katopodis de contar con una artería clave para los sectores productivos, industriales y turísticos de la región”, afirmó el presidente de AUBASA, José Arteaga.Durante el 2025, AUBASA llevó adelante intervenciones y trabajos, adicionales a la ejecución de las obras, como incorporación de vehículos para seguridad vial y seguridad patrimonial con nueva tecnología; creación de nuevas bases para mejorar los tiempos de respuesta; mejoras edilicias; incorporación de balanza móvil para el control de vehículos pesados; el Centro de Control y Monitoreo Dolores; incorporación de un sistema integrado de cámaras de videovigilancia en rutas; ampliación de equipos de seguridad vial y patrimonial mediante reconversión; y capacitaciones para el personal.Autopistas de Buenos Aires S.A (AUBASA) es una empresa de capitales públicos dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos que se ocupa de mejorar la conectividad y la movilidad y de incrementar las condiciones de seguridad vial en las trazas que forman parte de su concesión.Se constituyó como sociedad en julio de 2013, en el marco del Plan Integral Vial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y actualmente gestiona 1.070,5 km de rutas provinciales y autovías bonaerenses.

AUBASA gestiona la construcción, el mantenimiento y la explotación de rutas y autopistas bajo un régimen de concesiones, mediante el cobro de tarifas de peajes, que representan el principal ingreso de la empresa para la realización de obras de conectividad y logística claves para el desarrollo productivo de la Provincia y la seguridad vial de quienes transitan sus caminos.

Sus áreas de concesión son la Autopista Buenos Aires–La Plata, que une la ciudad de La Plata con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo el principal acceso sudeste desde territorio bonaerense; el Sistema Vial Integrado del Atlántico, que tiene 829 km de extensión y une la capital argentina con las ciudades atlánticas, incluyendo los principales accesos a la Costa Atlántica y Mar del Plata; y la Ruta Provincial 6, que en 2025, se incorporó como tercera concesión esta ruta bonaerense que conforma el cuarto anillo de circunvalación del AMBA.

