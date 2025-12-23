Seguridad y prevención: Prefectura intensifica operativos en todo el país

Las acciones, coordinadas por la Dirección de Operaciones y Protección Ciudadana, se desarrollaron durante la última semana e incluyeron 58 operativos, que culminaron con la aprehensión de 28 personas y la detención de otras cuatro. Como resultado de estos procedimientos, se logró el secuestro de drogas, armas de fuego y diversos elementos utilizados en actividades ilícitas.

Además, el personal de la Fuerza realizó 6.426 controles vehiculares en puntos estratégicos del país. Estas tareas permitieron incautar 21 vehículos, labrar 46 actas por infracciones a la normativa vigente y efectuar 17 retenciones preventivas.

El despliegue forma parte de un abordaje integral de seguridad que apunta a fortalecer los controles en rutas, fronteras y zonas sensibles, reafirmando el compromiso de la Prefectura Naval Argentina con la protección de la ciudadanía y el cumplimiento de la ley.

