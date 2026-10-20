Moreno presente en la final de los Juegos Bonaerenses 2026

_Una delegación de 520 integrantes viajó a Mar del Plata para representar al distrito en el evento deportivo y cultural más importante de la provincia, que se desarrolla del 19 al 23 de octubre_

El Municipio de Moreno participa en la gran final provincial de la 35° edición de los Juegos Bonaerenses 2026, que se desarrolla desde este lunes 19 y hasta el 23 de octubre en Mar del Plata.

La delegación local está integrada por 520 deportistas y artistas, quienes viajaron para representar al distrito y defender la bandera morenense.

Con más de 11.200 personas inscriptas en la etapa local, Moreno alcanzó una participación histórica, reflejo del compromiso municipal con el apoyo y el crecimiento sostenido tanto del deporte como la cultura.

En la edición 2025, la delegación local obtuvo 47 medallas en la final provincial, (14 de Oro, 20 de Plata y 13 de Bronce).Los Juegos Bonaerenses promueven el deporte, la cultura, la inclusión y la participación comunitaria.

A través de una amplia variedad de disciplinas y categorías, convocan a jóvenes, personas adultas y mayores, y generan espacios de encuentro e intercambio que reconocen el esfuerzo, la dedicación y el trabajo colectivo.La competencia comprende las etapas local, regional e interregional, y la final provincial.

En las instancias previas, las y los participantes compiten para clasificar y representar a sus municipios en la última etapa, donde se definen los campeonatos provinciales.

Se podrá seguir el recorrido y las presentaciones de las disciplinas deportivas y culturales a través del canal de YouTube de la Secretaría de Cultura, Educación y Deportes https://www.youtube.com/@culturamoreno6589 con transmisiones diarias desde Mar del Plata, para alentar y acompañar en cada jornada.

De esta manera, el Gobierno local acompaña una nueva participación de Moreno en los Juegos Bonaerenses y reafirma su compromiso con el fortalecimiento del deporte y la cultura como herramientas de inclusión, integración y construcción de identidad comunitaria.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno