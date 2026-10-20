Se reprogramó la fiesta del Guiso Carrero El Morenito

La celebración se realizará el domingo 25 de octubre, en el marco del 162° aniversario de Moreno, con gastronomía, música en vivo, danzas, talleres y una feria artesanal

El Municipio de Moreno reprogramó la Fiesta del Guiso Carrero El Morenito, y se realizará el domingo 25 de octubre, de 12 a 20 horas, en la Plaza Favaloro, ubicada en Juan B. Bustos y Benito Juárez, a la vera del Lago San Francisco y a metros del Dique Roggero.

La nueva fecha coincidirá con las actividades por el 126° aniversario del distrito.

La jornada contará con la participación del chef morenense Leonardo Gutiérrez, quien invitará a disfrutar del tradicional guiso carrero que da nombre a la fiesta.

La propuesta también incluirá música en vivo, danzas, talleres y una feria para compartir una jornada al aire libre entre vecinas y vecinos.

La Fiesta del Guiso Carrero El Morenito reúne gastronomía, cultura y participación comunitaria, y promueve el reconocimiento de las tradiciones populares y la identidad local.

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Gacetilla de la Municipalidad de Moreno