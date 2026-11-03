Será el 4 de noviembre de 10 a 17 horas, en el Club Atlético Defensores de Moreno y reunirá a autores y autoras locales, editoriales, librerías y bibliotecas del distrito

El Municipio de Moreno realizará una nueva edición de la Feria del Libro 2026, el miércoles 4 de noviembre, de 10 a 17 horas, en el gimnasio del Club Atlético Defensores de Moreno, ubicado en Concejal Rosset 500.

La feria reunirá a autores y autoras locales, editoriales, librerías y bibliotecas escolares, municipales y populares, en una jornada dedicada a celebrar la lectura y la producción cultural del distrito con la presencia de Danilo Zárate Pacheco, Jazmín Delia, Daniel Villaverde, Matías Rodas, Adolfo Montenegro, Nina Ferrari, Editorial Chirimbote, Carolina Ghigliazza, la delegación de la SADE Filial Moreno (integrada por María Ester Díaz, Oscar Torales, Milagros Verón, Silvina Crespo, Susana Rodríguez, Sonia Díaz y María Antonia Sassi) y Pablo José Hernández. El encuentro ofrecerá un espacio de intercambio, difusión y encuentro que permitirán conocer las obras, experiencias y proyectos culturales que forman parte de la identidad local.

A continuación, se presenta el cronograma de expositores:

10 horas – Danilo Zárate Pacheco. Creador del ciclo de poesía y música «El puente», autor del libro «Un acto de fe» e impulsor del proyecto cultural «Un tren llamado poesía».

También dicta talleres literarios autogestivos enfocados en la circulación de la palabra en la zona oeste.

11:40 horas – Jazmín Delia.

Presentará «Labial Azul», una obra que aborda la muerte, el duelo, el procesamiento del dolor, la superación de las adversidades, la pasión y el amor. La autora cuenta con una destacada participación en los circuitos de literatura independiente.

12:20 horas – Daniel Villaverde. Columnista, ensayista y participante de mesas de debate locales.

Trabajó en la recopilación de memorias barriales y en la moderación de ciclos literarios vinculados con la identidad y el pensamiento nacional.

13 horas – Matías Rodas.

Profesor e investigador dedicado a la divulgación histórica, con especial atención en la soberanía nacional.

Coordina charlas y debates junto a veteranos de Guerra Continentales y de Malvinas.13:30 horas – Adolfo Montenegro. Dirigente social con una trayectoria de gestión en el Club Defensores, desde donde promueve el deporte social, la inclusión de jóvenes y la preservación del patrimonio histórico de Moreno.14 horas – Nina Ferrari.

Poeta, dramaturga y directora teatral, reconocida por su participación en la actividad artística local y la coordinación de talleres comunitarios de teatro independiente. Es autora de los libros «La seca de la suerte», «Sustancia» y «Los días del diluvio».14:20 horas – Editorial Chirimbote. Editorial independiente, cooperativa y autogestiva fundada en Buenos Aires en 2015.

Su catálogo propone una mirada alternativa sobre la literatura infantil, con contenidos centrados en la vida real, las luchas colectivas, la perspectiva de género y la diversidad.14:40 horas – Carolina Ghigliazza. Artista de teatro, dibujante y escritora de Moreno, cuyo trabajo está vinculado con la construcción colectiva de los derechos humanos y la memoria histórica.

En su libro «Yomemorisetodo» narra su experiencia como hija de Mimí Tardivo y Tata Ghigliazza, ambos militantes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.15:30 horas – Sociedad Argentina de Escritores (SADE), Filial Moreno.

Participarán María Ester Díaz, filósofa, epistemóloga y autora de más de 30 libros; Oscar Torales, poeta, escritor y gestor de ferias y antologías institucionales; Milagros Verón, escritora, poeta y tallerista; Silvina Crespo, profesora, periodista y presidenta de la filial Moreno; Susana Rodríguez, poeta, narradora y secretaria de Cultura de la institución; Sonia Díaz, poeta y escritora local; y María Antonia Sassi, licenciada en Letras, cronista, jurado literario y coordinadora de talleres.16 horas – Pablo José Hernández.

Escritor, periodista e historiador argentino, cuya obra literaria y de investigación histórica está vinculada con el peronismo, el revisionismo histórico y el pensamiento nacional argentino.

La Feria del Libro 2026 constituye un espacio para promover la lectura, visibilizar el trabajo de escritores y escritoras locales y fortalecer el encuentro entre la comunidad y las distintas expresiones de la producción cultural de Moreno.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno