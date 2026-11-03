Declararon al suboficial de Bomberos Voluntarios Carlos Nadur como ciudadano destacado de Moreno

En la sesión del Concejo Deliberante realizada este jueves 29 de octubre, declararon como ciudadano destacado al suboficial de Bomberos Voluntarios de Moreno Carlos Nadur.

El 17 de septiembre, una familia llegó de urgencia al cuartel central de Moreno con una beba de 8 meses que no respondía debido a una obstrucción en las vías respiratorias.

Carlos Nadur aplicó maniobras de desobstrucción y primeros auxilios, logrando que la beba recuperara la respiración antes de ser trasladada al Hospital Provincial Mariano y Luciano de la Vega, donde quedó fuera de peligro.

En la asistencia también colaboraron los bomberos Camila Fernández, Thomas Pizzani y Enzo Rivero

El reconocimiento en el cuerpo legislativo tuvo motivo en esta acción. Es la primera vez que se distingue a un Bombero de manera individual.

En la entrevista, Nadur está acompañado por el presidente de la institución, Carlos Ward, y el comandante mayor Gastón Urdangarín, jefe del cuerpo