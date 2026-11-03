«En vano resistirse»: la PFA detuvo a dos hombres durante allanamientos en Morón donde un efectivo resultó herido

A través de un operativo fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) llevaron adelante dos allanamientos en el partido bonaerense de Morón, donde lograron detener a dos hombres acusados por narcomenudeo, en un procedimiento durante el cual un efectivo policial resultó lesionado.

Las discretas tareas de campo e investigaciones desplegadas por los efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Morón de esta Institución, establecieron que dos domicilios ubicados en la misma calle y altura José Matías Zapiola al 2600, eran utilizados para el acopio, distribución y comercialización de estupefacientes al menudeo.

Las diligencias fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías Nº1 de Morón a cargo de la Dra. Laura Mariel Pinto, a solicitud de la Unidad Funcional de Instrucción Nº9 a cago de la Dra. Marisa Monti.Durante los operativos se secuestraron varias dosis de cocaína listas para su distribución, una balanza de precisión, dos teléfonos celulares y demás elementos de interés para la causa.

Al momento de ingresar al primer inmueble, uno de los dos sujetos investigados opuso resistencia y se produjo un forcejeo con un personal policial.

En esas circunstancias, el hombre golpeó con su cabeza a uno de los funcionarios policiales provocándole una herida cortante en la ceja izquierda.

El efectivo debió ser trasladado al Hospital Churruca – Visca, donde recibió asistencia médica y tres puntos de sutura.

Por su parte, el sujeto en cuestión fue notificado de sus derechos en el marco de una causa por los delitos de atentado contra la autoridad y lesiones, conforme lo dispuesto por la UFI Nº7 de Morón, a cargo del Dr. Aquino.Los dos detenidos, argentinos y mayores de edad junto a los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas y atentado a la autoridad.

Ante la presencia de movimientos sospechosos que pudieran estar vinculados con la elaboración o comercialización de estupefacientes, la ciudadanía puede aportar información llamando al 0800-333-7642, una línea de denuncia anónima, gratuita y de alcance nacional o, enviando un correo electrónico a la casilla denunciadrogas@policiafederal.gov.ar.

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Con info PFA