Visita del papa León XIV: coordinan el transporte público ante la llegada de miles de fieles a Luján

El Gobierno bonaerense, el Municipio de Luján y empresas de transporte avanzan en la organización de un operativo especial de movilidad ante la llegada del papa León XIV, prevista para el miércoles 11 de noviembre.

El objetivo es facilitar el traslado de los miles de fieles que se espera que concurran a la Basílica Nuestra Señora de Luján.

La planificación incluye la coordinación de frecuencias, recorridos, servicios y accesos viales para responder a la demanda que podría generar la visita.

El trabajo fue encabezado por el ministro de Transporte provincial, Martín Marinucci, y el intendente Leonardo Boto, junto a representantes del Gobierno nacional y empresas del sector.

Entre las compañías que participaron del encuentro se encuentran Atlántida, responsable de las líneas 57 y 407, y 11 de Junio, operadora de la línea local 502.

Sin embargo, hasta el momento no se difundieron detalles sobre posibles modificaciones en los recorridos, horarios o frecuencias de esos servicios.

Las autoridades señalaron que continuarán ajustando los aspectos operativos para garantizar un acceso ordenado y seguro a la ciudad durante la jornada, en la que se celebrará una misa encabezada por el Pontífice.

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