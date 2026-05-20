Moreno Sagrado inicia talleres interculturales

_Cursos gratuitos y sin inscripción previa orientados a fortalecer las identidades culturales del distrito a través del aprendizaje y la participación_

El Municipio, en el marco del programa Moreno Sagrado, presenta una nueva edición de talleres interculturales con propuestas abiertas a vecinas y vecinos del distrito.

Las actividades promueven el intercambio de saberes, las expresiones culturales y la construcción de un Moreno PluriNacional.

Los talleres de danzas litoraleñas; folklore; mitos, leyendas y folklore infantil; sikus y cosmovisión Andina; Danzas Candombe – Matriz Afro; Arte Indígena; y lenguas guaraní y quichua santiagueño son gratuitos y no requieren inscripción previa.

Las personas interesadas podrán asistir directamente en los días, horarios y sedes correspondientes a cada actividad.

A continuación, se detallan los talleres, días y horarios disponibles:

-Danzas LitoraleñasProfesor: Walter BogadoLunes a las 14 horas en la Sociedad de Fomento Roca, Boulevard Caveri 1335, Cruce Castelar-FolkloreProfesora: Patricia HernándezMartes a las 14 horas, en la Casa de las Culturas, Dr. Vera 247, Moreno Centro-Mitos, Leyendas y Folklore InfantilProfesor: Ezequiel GómezMartes a las 16 horas en el Centro Cultural AYNI, Lima y Lapacho, Francisco ÁlvarezMiércoles a las 16 horas, en la Casa de las Culturas, Chuquisaca 381, Las Catonas-Sikus y Cosmovisión AndinaProfesor: Nelson OrellanaMiércoles a las 15 horas, en la Casa de las Culturas, Dr. Vera 247, Moreno Centro

-Danzas Candombe – Matriz AfroProfesora: Soledad González

Jueves a las 10 horas, en la UNA. Sede Moreno, Alcorta 2864, Moreno CentroViernes a las 17 horas, en Dorrego 2766, Moreno Centro Sábados a las 16 horas, en la Casa de las Culturas, Dr. Vera 247, Moreno Centro

Los últimos sábados de cada mes se realizarán clases de percusión de chico, repique y piano.

-Arte IndígenaProfesora: Illa SisaViernes a las 11 horas, en el C.I.C. Sanguinetti “Huerta Estrella Federal”, Corrientes y Luther King, Paso del Rey-Lengua GuaraníProfesor: Roberto MirandaSábados a las 17 horas, en la Casa de las Culturas, Dr. Vera 247, Moreno Centro

-Lengua Quichua SantiagueñoProfesora: Esther Quiñones

Sábados a las 15 horas, en la Casa de las Culturas, Dr. Vera 247, Moreno Centro En el marco de Moreno como ciudad PluriNacional y Multicultural, el Gobierno local reafirma su compromiso con el legado ancestral del distrito mediante políticas destinadas a fortalecer las identidades culturales, promover el respeto por la diversidad y acompañar espacios de participación ciudadana.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno