Se realizó la reapertura del Museo de Bellas Artes «Emilio Pettoruti» de La Plata

El gobernador Axel Kicillof recorrió este lunes el Museo Provincial de Bellas Artes “Emilio Pettoruti” de La Plata, que reabrió sus puertas tras la finalización de las obras de puesta en valor. Fue junto a la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout, y el director de la institución, Federico Ruvituso.

Las obras inauguradas se centraron en tres dimensiones: mejorar y ampliar la exhibición y el acceso del público; reconstruir los espacios de guardado; y remodelar y optimizar los espacios de trabajo

Estuvieron presentes también en la recorrida la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; su par de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; las subsecretarias de Promoción Cultural, Lorena Riesgo; de Políticas Culturales, Victoria Onetto; su par de Técnica, Administrativa y Legal, Tomás Viviani; el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato; el director General y Artístico del Teatro Argentino, Ernesto Bauer.

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