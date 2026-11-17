Se realizará del 20 al 22 de noviembre, en distintos puntos del distrito. Habrá expresiones artísticas, experiencias colectivas, talleres, teatro, música, cine y espacios de reflexión

El Municipio de Moreno, junto a la Red Argentina de Arte y Salud Mental, llevará adelante el XVII Festival y Congreso Latinoamericano de Arte Hacia la Desmanicomialización, los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de noviembre, de 11 a 22 horas, en distintos puntos del distrito.Serán tres encuentros donde habrá expresiones artísticas, experiencias colectivas, talleres, teatro, música, cine y espacios de reflexión para fortalecer redes y la construcción de prácticas comunitarias desde una perspectiva de derechos, a 16 años de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657.

Los lugares donde se desarrollarán las actividades serán la Plaza Mariano Moreno; El Teatro Marechal; La sede de la UNA; El Galpón de Juventudes; La Casa de las Culturas y Cáritas. Allí, vecinas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una programación abierta y gratuita. El Festival reúne a artistas, trabajadores y trabajadoras de la salud, organizaciones sociales, estudiantes y comunidades de distintos puntos del país y de Latinoamérica, para seguir construyendo colectivamente una cultura sin manicomios, donde el arte y la salud mental se piensen desde los derechos, la comunidad y la libertad.

A continuación, se detalla el cronograma completo de actividades*

Viernes 20 de noviembre

12 hs. radio abierta en la Plaza Mariano MorenoRadio Retumba, Radio Sedronar Morón y Radio Luz del Alma 13 hs. intervención artística en la Plaza Mariano Moreno

Juana de Arco – realismo pictórico / body painting13 hs. Muestra Permanente Plástica en la sede de la UNA (Alcorta 2854) Dibujo, pintura y esculturas14 hs. Apertura oficial en el Teatro Marechal (Asconapé 85)

Proyección y apertura institucional15:30 hs. Obra “El enfermo imaginario” en el Teatro Marechal (Asconapé 85)

Elenco Buongiorno16:30 hs. Cortometraje y música en el Teatro Marechal (Asconapé 85)

Sedronar Morón 17 hs. Danza participativa en el Teatro Marechal (Asconapé 85)

Elenco Buongiorno – Hospital Posadas 17:30 hs. Charla abierta en el Galpón de Juventudes (Joly 2840)

Red Federal Psicodisidente 18 hs. Charla abierta en el Galpón de Juventudes (Joly 2840)Ana Santi – Federación Caminantes Paysandú, Uruguay 19 hs. Charla abierta en el Galpón de Juventudes (Joly 2840)Pablo Melicchio 19 hs. Obra “El hombre que vendía espejos” en el Teatro Marechal (Asconapé 85)

Elenco Espejos Cruzados 20 hs. Documental en el Teatro Marechal (Asconapé 85)El Furgón – Entre Ríos

Sábado 21 de noviembre

11:30 hs. Charla de presentación en la sede de la UNA (Alcorta 2854)

Colectivo Argentino de S.M – Pablo Catalán 11:30 hs. Taller creativo en Cáritas (Asconapé 172)

Grupo Artistas del Oeste 12 hs. Radio abierta en la Plaza Mariano Moreno

Radio Retumba y Radio Lunática 12:30 hs. Títeres gigantes en la Plaza Mariano MorenoC.C. Dardo Rocha 13 hs. Conversatorio en la sede de la UNA (Alcorta 2854)

Joaquín Riviere, Carlos Moretti y Fernando Stivala 13 hs. Mural colectivo en la Casa de las Culturas (Dr. Vera 247)C.C. Dardo Rocha 13 hs. Muestra Permanente Plástica en el Museo de Bellas Artes “Manuel Belgrano” (Dr. Vera 249)Dibujo, pintura y cerámica14 hs. Obra en el Teatro Marechal (Asconapé 85)

Elenco Tornillos Flojos – Hospital Ragone, Salta 14 hs. Taller de escritura creativa en la sede de la UNA (Alcorta 2854) Universidad de Ezeiza 15 hs. Presentación de libro en la sede de la UNA (Alcorta 2854)Espejos Cruzados 16 hs. Obra en el Teatro Marechal (Asconapé 85)

Entrelazarte 17:15 hs Videollamada Zoom en el Teatro Marechal (Asconapé 85)Regional Patagonia 18 hs. Mesa en la sede de la UNA (Alcorta 2854)

Red Latinoamericana 18:15 hs. Marcha de la desmanicomialización en la Plaza Mariano Moreno

Domingo 22 de noviembre

11 hs. Radio en vivo en la Plaza Mariano MorenoRadio Retumba 11 hs. Intervención artística de danza en la Plaza Mariano MorenoEstela Malagalli 11:30 hs. Intervención en la sede de la UNA (Alcorta 2854)

Espejos Cruzados – Paisajes sensoriales12 hs. Proyección del documental: “Arte, locura y manicomios” en el Teatro Marechal (Asconapé 85)12 hs. Exhibición de la Muestra Permanente Plástica en el Museo de Bellas Artes “Manuel Belgrano” (Dr. Vera 249)13:30 hs.

Relato de experiencias en talleres de desmanicomialización en la sede de la UNA (Alcorta 2854)Desmanicomialización FAB 14 hs. Intervención artística en el Teatro Marechal (Asconapé 85)

Reparando Alas 14:30 hs. Recital de música en la Plaza Mariano Moreno

Locatti Band 15 hs. Charla en el Teatro Marechal (Asconapé 85)Marcelo Valko – “Desmemorias” 15:30 hs.

Charla – relato de experiencia y producción del taller en la sede de la UNA (Alcorta 2854)

Elenco Ynestable 16:30 hs. Taller de Charango en la Plaza Mariano MorenoHurlingham 17 hs. Taller participativo en Cáritas (Asconapé 172)Teatro Participativo FAB 18:30 hs.

Obra en el Teatro Marechal (Asconapé 85)Grupo de Mimo Adentro y Afuera 19 hs. Reflexiones sobre derechos e intersectorialidad en el Teatro Marechal (Asconapé 85)Alfredo Grande 19:30 hs.

Cierre musical en la Plaza Mariano MorenoLa Banda del Borda / Locatti Band Con esta iniciativa, el Gobierno local reafirma su compromiso de promover el acceso a la cultura, fortalecer la salud mental comunitaria y acompañar las políticas de desmanicomialización.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno