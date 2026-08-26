Moreno tiene asignados cupos del subsidio al gasoil para 243 colectivos: ¿Provincia los amplía?

Desde el 2012 la cantidad de colectivos que circulan en Moreno con el subsidio al gasoil son 243. Pese a promesas reiteradas, el gobierno bonaerense no lo amplió. Este año tiene presupuestado igual cantidad de cupos, con la actualización de precios correspondiente. El pliego que concesionará el transporte público de pasajeros que entraría en vigencia en enero próximo explicita 267 unidades más, es decir24 más. ¿La Provincia lo ampliará?

La respuesta del ministro de Transporte bonaerense Martín Marinucci