Bajan las internaciones por infecciones respiratorias y aumentan los casos de triquinosis en la provincia

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó una disminución de las internaciones por infecciones respiratorias agudas (IRA), mientras que los casos de triquinosis registraron un marcado incremento durante las primeras 32 semanas de 2026.

Según el Boletín Epidemiológico provincial correspondiente al período del 9 al 15 de agosto, las internaciones por IRA y las detecciones virales continúan en niveles bajos en comparación con los registros de 2024 y 2025.

En la provincia, durante la semana epidemiológica 31, el virus sincicial respiratorio (VSR) fue el principal virus detectado entre las personas internadas por IRA, especialmente en menores de dos años. Su mayor nivel de circulación se había registrado en la semana 28.

En tanto, desde la semana 26, la influenza B del linaje Victoria pasó a ser el principal virus influenza en circulación. A nivel nacional, también se observa una disminución de la influenza A luego del aumento registrado entre las semanas 10 y 22, mientras que crecieron las detecciones de influenza B y VSR.

Metapneumovirus, SARS-CoV-2, parainfluenza y adenovirus continúan circulando, aunque en menor proporción.En materia de prevención, la provincia mantiene la vacunación regular y desarrolla dos campañas específicas.

La vacunación contra la gripe ya alcanzó las 1.788.359 dosis aplicadas, mientras que la campaña de inmunización contra el VSR destinada a personas gestantes lleva 57.359 dosis.

Esta última permanecerá disponible hasta el 31 de agosto.

Fuerte aumento de los casos de triquinosis

El informe también advierte sobre un aumento estacional de la triquinosis.

Entre las semanas epidemiológicas 1 y 32 de 2026 se notificaron 461 casos sospechosos en la provincia: 347 fueron confirmados, dos considerados probables y 94 permanecen bajo investigación.

La cifra representa un incremento significativo respecto del mismo período de 2025, cuando se habían notificado 108 casos: 62 confirmados, 42 en estudio y cuatro descartados.

Hasta el momento fueron confirmados seis brotes que involucraron distintos municipios bonaerenses, mientras que también existen tres sospechas de brote.

Los brotes confirmados se registraron en General Rodríguez, Villarino, Punta Indio, General Madariaga, Pinamar, La Costa, Villa Gesell, Olavarría, Lincoln, Leandro N. Alem, Florentino Ameghino, General Pinto y La Plata. Además, se investigan posibles brotes en General Guido, Ayacucho, Maipú y Junín.

Ante la aparición de casos sospechosos, las autoridades sanitarias recomiendan reforzar la notificación temprana y determinar rápidamente la posible fuente de infección. Para ello, resulta fundamental identificar si estuvo relacionada con carne fresca o subproductos contaminados y establecer el lugar de origen involucrado.