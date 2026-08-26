Se corrió la 4ta maratón de Addegro

El pasado domingo 23 de agosto se llevó a cabo una nueva edición de la maratón 10K organizada por la Asociación Amigos por la Diversidad Deportiva de General Rodríguez (ADDeGRo), que contó con la participación de la Dirección de Deportes del Municipio de nuestra localidad y la presencia del Intendente municipal, Mauro García.

Se trató de una carrera que contó con gran cantidad de participantes, de distintas localidades, y bajo dos modalidades distintas (5 kilómetros, para aquellos que no quisieron competir la carrera más larga; y la tradicional de 10 kilómetros).

La misma se desarrolló el domingo por la mañana, con una temperatura acorde para la práctica, ya que el frío cesó y el sol permitió que los atletas pudieran disfrutar de todo el recorrido.

La distancia de cinco kilómetros se extendió desde la salida ubicada frente a la Escuela de Enseñanza Secundaria Técnica N.º 1 “Javier Tapié”, junto a la entrada alternativa del Polideportivo municipal que está sobre la Avenida Presidente Perón, siguiendo hasta casi chocar con la vía del tren Sarmiento, retomando por la calle Pasaje Colombo hasta su tope con Rendón, volviendo por la Avenida Eva Perón hasta la calle Argerich.

En orientación hacia la parte sur de la ciudad, se recorrió por el Camino a Navarro durante unos 200 metros, retomando luego por Teresa de Calcuta y finalizar en el nacimiento de la Avenida Perón.

En el caso de los 10K, se trataron de dos vueltas y un recorrido que entregó el triunfo a Ariel Melian, con un tiempo de 34.25 minutos, seguido por el representante local Damián Bordon, quien concluyó su prueba a solo 34 segundos del ganador.

El tercer lugar del podio lo consiguió Roberto Potes, a menos de un minuto de distancia. Entre las mujeres, la ganadora fue Mónica Vargas, con un tiempo de 41.37, escoltada por Sofía Navarro Lavastie y Sonia Colombres.

Una nueva carrera, que volvió a mostrar las cualidades y virtudes de una organización, que tiene acostumbrado a reunir a la familia, atletas de la ciudad y que tuvo una logística y premiación muy amena y personalizada.

Los resultados se pueden seguir por el siguiente link: https://eventosrunners.com.ar/10km-adegro/

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez