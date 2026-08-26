La intendenta Mariel Fernández puso en funcionamiento el lector de patentes N°40 y completó la cobertura de los accesos estratégicos a Moreno

El nuevo dispositivo está ubicado sobre la Ruta Provincial N°24, a metros de la Rotonda de Derqui.

Cuenta con cámaras que son visualizadas de manera permanente desde el Centro de Monitoreo Municipal y permite detectar de forma inmediata vehículos con pedido de secuestro, además de identificar a las personas que se encuentran en su interior

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, puso en funcionamiento el lector de patentes N°40 del distrito, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 24, con el objetivo de fortalecer las herramientas de prevención, monitoreo y seguridad en los principales accesos al partido.

Durante la jornada, estuvo acompañada por el secretario de Seguridad, Ismael Castro; los directores provinciales de Fiscalización y Control del Ministerio de Seguridad de la Provincia, Joaquín Accotto y Sandra Cianca; el presidente del HCD, Emmanuel Fernández; y vecinas y vecinos de la zona.

Los lectores de patentes constituyen una herramienta para el desarrollo de operativos de cerrojo y permiten detectar de manera inmediata vehículos que cuentan con pedido de secuestro activo, fortaleciendo las tareas de prevención y respuesta ante situaciones vinculadas con la seguridad.

Asimismo, con esta nueva incorporación, se completa la cobertura de las rutas y avenidas ubicadas en accesos estratégicos que delimitan con José C. Paz, San Miguel, Merlo, Ituzaingó y General Rodríguez.Además, la incorporación de Inteligencia Artificial al sistema permite agilizar los parámetros de búsqueda de vehículos y ampliar las capacidades de identificación y monitoreo, incluyendo características de las personas que se encuentran en su interior.

El crecimiento de esta infraestructura también se refleja en la localidad de Cuartel V.

Al inicio de la gestión de Fernández, la localidad contaba con dos cámaras de seguridad, ubicadas sobre la Ruta Provincial N° 24 y Gutenberg. Actualmente, cuenta con 350 cámaras y 12 lectores de patentes distribuidos en puntos estratégicos.

Entre estos puntos se encuentran ambas rotondas y distintos sectores de la Ruta Provincial N° 25, a la altura de Moctezuma y San Fernando.

En todo el distrito, el Municipio cuenta actualmente con 2.700 cámaras de seguridad, monitoreadas de manera permanente desde el Centro de Monitoreo Municipal, que funciona las 24 horas.De esta manera, el Gobierno local continúa ampliando y fortaleciendo la infraestructura destinada a la prevención y el monitoreo, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y contribuir a la calidad de vida de las vecinas y los vecinos de Moreno.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno