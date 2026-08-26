Tormenta de Santa Rosa 2026: cuándo podría llegar y qué explica el fenómeno

A pocos días del 30 de agosto, la tradicional Tormenta de Santa Rosa vuelve a generar expectativa en Argentina. Sin embargo, la fecha no marca la llegada obligatoria de un temporal: para la meteorología, existe un período más amplio en el que pueden registrarse tormentas asociadas popularmente con este fenómeno.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) toma como referencia el período comprendido entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre.

En 2026, los pronósticos ubican entre el viernes 28 y el domingo 30 de agosto uno de los momentos de mayor atención por posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

La tradición está vinculada con Santa Rosa de Lima, cuya festividad se celebra el 30 de agosto.

Según la leyenda, la religiosa habría provocado mediante sus plegarias una fuerte tormenta que impidió el desembarco de piratas en Lima, Perú, a comienzos del siglo XVII.

Con el tiempo, aquella historia quedó asociada en Argentina y otros países de la región con las tormentas que suelen producirse hacia el final del invierno.

¿Realmente ocurre todos los años?

No. El SMN aclara que la Tormenta de Santa Rosa no es un fenómeno meteorológico que necesariamente se repita cada año ni tiene una fecha determinada.

Los registros del Observatorio Central Buenos Aires muestran que hubo tormentas dentro de la ventana del 25 de agosto al 4 de septiembre en distintos años, pero no en todos.

Además, cuando ocurre una tormenta durante ese período, no necesariamente tiene que ser excepcionalmente fuerte.La denominación responde, en realidad, a una tradición popular vinculada con una época del año en la que comienzan a darse condiciones favorables para el desarrollo de tormentas.

La explicación detrás del mito

El fenómeno tiene una explicación relacionada con el cambio de estación. A medida que se acerca la primavera aumenta la energía solar y comienzan a ingresar masas de aire más cálidas y húmedas desde el norte, mientras todavía pueden permanecer masas de aire frío asociadas al invierno.

El encuentro entre ambas masas, acompañado por determinadas perturbaciones atmosféricas, puede generar condiciones favorables para tormentas, con lluvias, ráfagas, rayos y actividad eléctrica.

Por eso, aunque el 30 de agosto no implique necesariamente una tormenta, el período de fines de agosto y comienzos de septiembre presenta condiciones que pueden favorecer estos eventos.

Para 2026, la atención estará puesta especialmente en los últimos días de agosto, aunque cualquier tormenta registrada algunos días antes o después del 30 puede quedar igualmente asociada, por tradición, con la llamada Tormenta de Santa Rosa.