Motochorro acusado de varios robos fue aprehendido en la zona sur de Moreno

Un operativo de saturación y control vehicular, realizado la semana pasada en Moreno sur (B° El Cañón), permitió la detención de Kevin Sebastián Choque, denunciado por varios robos en la zona bajo la modalidad conocida como “motochorro”.

Los operativos de saturación y control vehicular son acciones coordinadas llevadas a cabo, en distintos lugares del distrito, por policías de la Provincia y la municipalidad, a través de la Guardia Urbana, dependiente de la secretaria de Seguridad y agentes de Tránsito.

Durante el desarrollo de ese operativo, Choque (18 años) quien registraba antecedentes por robo, fue aprehendido con tres teléfonos celulares en su poder, los cuales, momentos antes, habían sido sustraídos mediante amenazas con armas de fuego, a tres personas distintas quienes lo reconocieron como el autor de los robos.

Choque está acusado de robo agravado por el uso de arma en tres ocasiones distintas. Interviene la Fiscalía N° 2 del Departamento Judicial Moreno-Gral. Rodríguez.