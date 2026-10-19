Se extendió la Semana de la Frutilla

_La propuesta continuará hasta el miércoles 21 de octubre, de 9 a 17 horas, en la plaza San Martín de Moreno Centro_

El Municipio de Moreno extendió la Semana de la Frutilla hasta el miércoles 21 de octubre, para que vecinas y vecinos puedan seguir comprando frutillas de calidad a precios justos, directamente a productoras y productores locales.

La propuesta se desarrollará el lunes 19, martes 20 y miércoles 21, de 9 a 17 horas, en la plaza San Martín, ubicada en avenida Mitre y Del Libertador, en Moreno Centro.

La iniciativa promueve la producción local, fortalece la comercialización directa y pone en valor el trabajo de la agricultura familiar.

Durante las jornadas, las y los productores acercan sus productos a la comunidad y contribuyen al desarrollo de la economía local.

Según el Censo Municipal Agropecuario de Moreno 2021/2022, el distrito cuenta con 10 hectáreas destinadas a la producción de frutilla, con un rendimiento estimado de 20 toneladas por hectárea al año.Para más información, visitar imdel.moreno.gob.ar

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno