Educación

Conflictos en las aulas: Cómo abordar una problemática cada vez más usual

Posted on by rodrigos
19
Oct

En las últimas semanas recibimos varios mensajes donde denunciaban situaciones complejas en la convivencia dentro de los salones de escuelas públicas y privadas. Esta conflictividad tiene momentos muy violentos y las familias reiteran los reclamos. Sienten que no tienen respuestas por parte del Estado, más allá del esfuerzo que hacen autoridades y equipos de orientación de los establecimientos educativos. El extremo del paso judicial y las soluciones posibles. Entrevista con la Lic. en Psicopedagogía Brenda Fraiz (MP: 231688)