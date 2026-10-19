Conflictos en las aulas: Cómo abordar una problemática cada vez más usual

En las últimas semanas recibimos varios mensajes donde denunciaban situaciones complejas en la convivencia dentro de los salones de escuelas públicas y privadas. Esta conflictividad tiene momentos muy violentos y las familias reiteran los reclamos. Sienten que no tienen respuestas por parte del Estado, más allá del esfuerzo que hacen autoridades y equipos de orientación de los establecimientos educativos. El extremo del paso judicial y las soluciones posibles. Entrevista con la Lic. en Psicopedagogía Brenda Fraiz (MP: 231688)