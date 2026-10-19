A nueve años del femicidio de Micaela García, volverán a juzgar a uno de los condenados

A casi diez años del femicidio de Micaela García, ocurrido en abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos, Néstor Pavón enfrentará un nuevo juicio.

Aunque había sido condenado por encubrimiento, ahora será juzgado como presunto coautor del asesinato de la joven de 21 años.

El nuevo debate comenzará el jueves 29 de octubre en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay.

Se prevén ocho jornadas, que se desarrollarán los días 29 y 30 de octubre, y 2, 3, 6, 9, 10 y 11 de noviembre, desde las 9.

Los antecedentes del caso

Micaela fue interceptada el 1 de abril de 2017 por Sebastián Wagner y Pavón.

Una semana después, su cuerpo fue encontrado con signos de violencia física y agresión sexual.

Wagner tenía antecedentes por la violación de dos mujeres y se encontraba en libertad condicional al momento del crimen.

En octubre de 2017 fue condenado a prisión perpetua. Pavón, en tanto, recibió una pena de cinco años por encubrimiento, que ya cumplió, mientras que Gabriel Ignacio Otero fue absuelto.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que Pavón sea sometido a un nuevo juicio como coautor del femicidio, tras las apelaciones extraordinarias presentadas por los fiscales y la querella.

El tribunal estará integrado por Santiago Nicolás Brugo, como presidente, junto con Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás José Gazali.La Ley MicaelaEl caso también dio nombre a la Ley Nacional 27.499, promulgada el 10 de enero de 2019.

La norma establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para quienes trabajan en la función pública de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.