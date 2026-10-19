Argentina se mantiene en el nivel más alto del informe internacional sobre trata de personas

Argentina fue incluida nuevamente en la categoría Tier 1 del informe 2026 sobre trata de personas, elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Se trata del nivel más alto de esta evaluación, que analiza las medidas adoptadas por los gobiernos para combatir este delito.

Entre los avances destacados por el documento se encuentran el aumento de las condenas contra tratantes, la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) en la Policía Federal Argentina y la aplicación de protocolos para detectar posibles víctimas en buques pesqueros extranjeros y pasos fronterizos.

El Ministerio de Seguridad Nacional lleva adelante estas tareas a través de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada y la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y Contra la Integridad Sexual.

El trabajo apunta a fortalecer las investigaciones, combatir las redes criminales y contribuir a la protección de las víctimas.

La permanencia en la categoría Tier 1 reconoce los esfuerzos realizados por el país y plantea el desafío de profundizar las políticas de prevención, investigación y asistencia frente a la trata de personas.

Con info argentina.gob.ar