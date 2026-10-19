Tecweek Buenos Aires 2026: la Ciudad tendrá 12 días de tecnología e innovación

Del 20 al 31 de octubre, la Ciudad de Buenos Aires será escenario de una nueva edición de Tecweek, un festival que reunirá más de 20 eventos relacionados con la inteligencia artificial, las finanzas digitales, el gaming y la economía del conocimiento.

La programación incluirá charlas, encuentros y actividades sobre inteligencia artificial aplicada al cine y al periodismo de datos, desarrollo de startups, ciberseguridad, transformación educativa y nuevas tecnologías.

Habrá propuestas privadas y otras gratuitas y abiertas al público, incluso para quienes no tengan conocimientos especializados.

Entre los eventos destacados se encuentran LABITCONF, centrado en Bitcoin y el ecosistema cripto; Argentina Fintech Forum, dedicado al futuro de las finanzas; EVA, vinculada con la industria de los videojuegos; y TENT Creator Summit, sobre la economía de los creadores de contenido.

También se realizarán encuentros de ciencia y tecnología, talleres y reuniones impulsadas por startups, universidades y empresas.

La sede principal será BA Ferial, en avenida Costanera Rafael Obligado 1221.

Además, habrá actividades en el Centro de Convenciones Buenos Aires, la Usina del Arte, el Centro Cultural Konex, el Centro Metropolitano de Diseño y el Parque de Innovación.Según datos de la organización, la edición de 2025 convocó a más de 100.000 asistentes, de los cuales el 80% tenía menos de 35 años.

Los horarios dependerán de cada actividad, aunque en general se desarrollarán entre las 10 y las 20.

La agenda completa y las inscripciones están disponibles en tecweek.com.ar.