La Liga de Intendentes culminó el Día de la Lealtad Peronista con un acto en Moreno

Mariel Fernández fue la anfitriona de la jornada en la Casa del Partido Justicialista local, acompañada por Otermín, Granados y Achaval.

La Liga de Intendentes bonaerenses llevó adelante, este 17 de octubre, su propio homenaje por el “Día de la Lealtad” en la sede del Partido Justicialista de Moreno. El evento estuvo encabezado por la intendenta, Mariel Fernández y se dio como cierre luego de una la participación en convocatorias impulsadas por distintos sectores y espacios del movimiento peronista.

Durante el transcurso de la jornada, los jefes comunales participaron activamente de diversas conmemoraciones en La Matanza, Lomas de Zamora y frente al domicilio de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en San José 1111, donde se manifestaron para pedir por su liberación.

Para culminar la agenda, los intendentes se reunieron en Moreno junto a dirigentes del Espacio Reconquista que conduce Fernández, dirigentes peronistas locales y la militancia del municipio.

Durante el acto, cada uno expresó mensajes y reflexiones, y finalizó con un discurso de Mariel Fernández. “A pesar de la situación en la que estamos, yo me lleno de esperanza cuando los veo a ustedes, porque pese a cómo está la situación para cada uno, todos los días en distintos rincones de nuestra patria, está nuestro el pueblo solidario organizándose, sosteniendo al que menos tiene”, dijo Fernández.

Asimismo, Mariel Fernández, vicepresidenta del PJ Nacional y secretaria de las Mujeres del PJ de la provincia de Buenos Aires señaló que «En un momento de tanta tecnología, de tanta virtualidad, que parece que las máquinas reemplazan al ser humano, yo vengo a reafirmar que nadie reemplaza los vínculos humanos, nada reemplaza la organización de un pueblo, nada reemplaza el abrazo de un compañero».

Además, se refirió a la situación que atraviesa la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y remarcó que: “Cristina es inocente, está injustamente condenada y encerrada por enfrentarse al poder económico».

Por último, la jefa comunal alentó: «No es que queremos morir por una causa, queremos vivir en la felicidad de un gobierno peronista que defiende la justicia social. Hoy más que nunca, el hecho más importante de justicia que podemos hacer es trabajar en unidad y en comunión para volver a recuperar un gobierno peronista en nuestra Nación, un gobierno peronista en nuestra provincia de Buenos Aires, un gobierno peronista de La Quiaca a Ushuaia».

La Liga de Intendentes está integrada además por Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora; Federico Achával, de Pilar; Federico Susbielles, de Bahía Blanca; Esteban Sanzio, de Baradero; Marisa Fassi, de Cañuelas; Juan Pablo García, de Dolores; Gastón Granados, de Ezeiza; Juan de Jesús, de La Costa; Gustavo Menéndez, de Merlo; Hernán Arranz, de Monte Hermoso; y Nicolás Mantegazza, de San Vicente.