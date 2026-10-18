Axel Kicillof y Fernando Espinoza encabezaron un acto multitudinario en el Día de la Lealtad Peronista

En este 17 de octubre se vivió una jornada histórica que reunió a más de 20 mil personas en la Capital Nacional del Peronismo, La Matanza, con Axel Kicillof, Verónica Magario y Fernando Espinoza.

En el corazón del movimiento nacional y popular, el estadio del Polideportivo Juan Domingo Perón desbordó de mística y militancia peronista, con juventudes; representantes gremiales, la CGT y las CTAs; intendentas e intendentes bonaerenses; ministras y ministros del ejecutivo provincial y local; dirigentes, y toda la comunidad organizada para conmemorar el Día de la Lealtad. Ante más de 20 mil presentes, el intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la vicegobernadora, Verónica Magario, encabezaron la masiva convocatoria.

Durante el acto, Fernando Espinoza reafirmó las banderas históricas de Perón y Evita, convocó a la unidad y a construir un peronismo que represente a las nuevas generaciones, y expresó: “El pueblo de La Matanza salió a la calle a recibir a nuestro querido gobernador Axel en este nuevo Día de la Lealtad”. Y resaltó: “Una marea de jóvenes, trabajadores, docentes, representantes de clubes de barrio, entidades de bien público y jubilados; toda la comunidad salió a festejar este 17 de octubre”.

“Hay que cambiar el rumbo económico y social. “Hoy se sintió muy fuerte que la gente no da más y que nuestro pueblo dice: basta con este gobierno desastroso de Milei”, afirmó Fernando Espinoza

“Está renaciendo un nuevo peronismo para volver a los principios y a las fuentes del peronismo y adaptarse a los sueños de las nuevas generaciones, de las y los jóvenes de hoy. Y eso es lo que estamos interpretando”, subrayó Fernando Espinoza.

En ese marco, Axel Kicillof señaló: “Estoy muy agradecido con Fernando y con Verónica, porque acá, en La Matanza, Capital Nacional del Peronismo, hay un pueblo que da la batalla, que da la lucha, que lo hace con optimismo, con alegría y que no lo han vencido. En La Matanza se late tanto la crisis, con lo dura que es, como por dónde viene la salida, y por eso tenía que ser acá el 17 de octubre. Fue un acto y una fiesta, pero también el comienzo de un camino que va a terminar en una victoria”, añadió el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Por su parte, Verónica Magario sostuvo: “Hace 81 años, hombres y mujeres realizaron aquella gesta histórica porque fue Perón quien supo interpretar sus necesidades y ampliar sus derechos”. “Hoy, frente a un plan económico que vino a destruir el trabajo de los argentinos, tenemos el compromiso de militar en cada rincón para cambiar este presente oscuro por un futuro inclusivo para todos y todas”, indicó.

En un momento de su discurso, Fernando Espinoza, resaltó: “Enviamos toda nuestra fuerza para nuestra querida presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Cristina es inocente, está injustamente presa, porque siempre se enfrentó a los grupos concentrados del poder económico de este país y defendió los intereses del pueblo y de las mayorías populares”

“El peronismo va a ser la columna vertebral de un gran frente amplio electoral, donde abracemos a los radicales nacionalistas, a los socialistas nacionales, a los vecinalistas y a los apolíticos que todavía no se dieron cuenta. Les abrimos los brazos, los llamamos a todos: empresarios, comerciantes, productores rurales y responsables de las economías regionales. Vamos a terminar con el más desastroso gobierno que tuvo la Argentina”, continuó Fernando Espinoza, y agregó: “Desde La Matanza, decimos que hay que crear una cuarta bandera en el movimiento peronista, y esa bandera es la unidad, la unidad, la unidad”.

“Este 17 de octubre tiene que ser la línea de largada de lo que va a pasar el año que viene. Vamos a generar un presidente que escuche, que defienda los intereses de las mayorías populares, la educación pública y la universidad pública”, y concluyó, Fernando Espinoza: “Un nuevo presidente con un nuevo peronismo, que está renaciendo a la faz de la tierra y que le va a devolver a todas las argentinas y argentinos una patria grande y un pueblo feliz. Y creo firmemente que ese nuevo presidente está hoy acá, en nuestra tierra santa peronista, La Matanza (Axel Kicillof)”.