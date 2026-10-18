Se cumplieron 16 años desde la inauguración de la Universidad Nacional de Moreno

La creación de la UNM fue aprobada mediante la Ley N° 26.575 del Congreso de la Nación, sancionada el 2 de diciembre de 2009 y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional el 29 del mismo mes (Publicado en el Boletín Oficial Nº 31.812 del 31 de diciembre de 2009).

La Universidad fue inaugurada oficialmente el 14 de octubre de 2010. Su primer Ciclo Lectivo comenzó en 2011, año en el que recibió a los primeros estudiantes para una propuesta inicial de seis carreras de grado y un ciclo de licenciatura.

El proceso de organización y puesta en marcha concluyó el 13 de junio de 2013, al cabo de tres años de iniciado, con la asunción de las autoridades electas por la Primera Asamblea Universitaria, el 31 de mayo de 2013. De este modo, la UNM quedó plenamente conformada bajo el régimen de cogobierno autónomo y autarquía que distingue al sistema universitario argentino.

En este 16° aniversario la Universidad Nacional de Moreno tiene 14.700 estudiantes, 200 trabajadores no docentes y unos 800 profesores y este 2026 termina con 3.300 graduados. La actividad conmemorativa comenzó en el hall central con el descubrimiento de un cuadro que contiene la primera bandera izada en la casa de altos estudios y los discursos del rector Alejanro Robba y del obispo de la diócesis Merlo – Moreno monseñor Juan José Chaparro. Continuó en la plazoleta de ingreso con las palabras de Marcela Basterrechea (claustro docente), Antonella Montelpare (claustro no docente) y Miguel Ureña (claustro estudiantil. También hablaron los alumnos de la Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno (ESPUNM) Iris Obregón, Iris Macías Yanique y Román Ale Saravia. También hubo bandas musicales. Para finalizar, se compartió una gran torta de cumpleaños.