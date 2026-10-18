Informe CAME: Las ventas por el Día de la Madre 2026 bajaron 1,4% interanual

Las ventas de los comercios minoristas pymes durante el Día de la Madre registraron una baja del 1,4% interanual a precios constantes.

El resultado marca cinco caídas consecutivas para esta fecha y refleja un consumo condicionado por presupuestos familiares ajustados.

El ticket promedio se ubicó en $63.197.

Según el relevamiento, las promociones, los descuentos y la financiación en cuotas fueron herramientas clave para sostener las operaciones, aunque no lograron modificar la cautela de los consumidores, que priorizaron regalos de menor valor.

En cuanto al impacto de la fecha en la actividad comercial mensual, el 39,9% de los negocios consultados lo calificó como moderado, mientras que el 31,7% consideró que sumó ventas, pero no cambió el panorama general. Otro 19,3% señaló que no tuvo incidencia y apenas el 9% lo definió como un factor clave para impulsar las ventas del mes.

Respecto de las expectativas, el 51,3% de los comercios vendió en línea con lo previsto.

En tanto, el 32,5% obtuvo resultados inferiores a los esperados y el 16,2% superó sus proyecciones.

El desempeño por rubroDe los seis sectores relevados, cuatro registraron caídas y dos mostraron subas.Las mayores bajas se produjeron en electrodomésticos, artículos para el hogar y equipos de audio y video, con una retracción del 3,6%.

Le siguieron cosméticos y perfumería, y equipos periféricos, accesorios y celulares, ambos con una caída del 3,2%. Calzado y marroquinería retrocedió un 2,2%.

Por el contrario, librería registró un crecimiento del 3,4%, mientras que indumentaria tuvo una variación positiva del 0,1%.

En cuanto al gasto promedio por operación, cosméticos y perfumería encabezó la lista con $88.000, seguido por electrodomésticos y artículos para el hogar, con $72.581, y calzado y marroquinería, con $67.332. En el otro extremo, librería presentó el ticket más bajo, de $37.638.

El informe señaló que, en general, los comercios recurrieron a descuentos, promociones bancarias y planes de cuotas para concretar ventas.

Sin embargo, estas estrategias redujeron los márgenes de ganancia y no alcanzaron para revertir la tendencia de consumo moderado.

Prenss Came